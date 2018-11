ilfattoquotidiano

: “I rassegnati”, la generazione dei 40enni raccontata dal giornalista Tommaso Labate: “Per noi il meglio è alle spal… - ilfattovideo : “I rassegnati”, la generazione dei 40enni raccontata dal giornalista Tommaso Labate: “Per noi il meglio è alle spal… - Cascavel47 : “I rassegnati”, la generazione dei 40enni raccontata dal giornalista Tommaso Labate: “Per noi il meglio è alle spal… - titetta : RT @luigidea: Il senso del fallimento della mia generazione, i 'quarantenni rassegnati' ottimamente descritti da @Tommasolabate, sta anche… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Una fotografia sui quarantenni di oggi, quelli che Mario Monti definì “laperduta”. Unache non fa figli e che sembra sfiduciata, costretta a vivere in una società che hanno contribuito a peggiorare con scelte e lotte sbagliate. È quella ritratta dadel Corriere della Sera, nel suo libro “I rassegnati“, presentato ieri alla Mondadori di Milano. “Esiste una fetta di Paese che ha tra i 35 e i 50 anni che rischia la rassegnazione, che ha lottato poco per cose importanti e molto per cose meno importanti. siamo unicadel Dopoguerra per cui non si può dire che il meglio deve ancora venire. Il meglio è alle spalle. E tutti i politici dovrebbero farsi carico di questo problema” L'articolo “I rassegnati”, ladeidal: “Per ...