I Millennial chi sono? La generazione dell’identità tecnologica

(Di giovedì 29 novembre 2018)Chi? Dal punto di vista demografico, costituiscono lacon la più ampia forza lavoro, ma anche i partecipanti più attivi all’imperante gig economy, l’economia dei lavori trovati tramite le piattaforme per free lance, e la fascia di popolazione piùmente connessa della storia. Molte fonti deridono la loro tendenza a essere sempre online, mapoche quelle che approfondiscono il perché di questa costante connessione, e ancora meno quelle che valutano il modo in cui, in concreto, isi connettono ai propri dispositivi e dati.spinti al “Presentismo” socialmente molto aperti-Iper-connessi multitasking Iper-connessi portatori di linguaggi specifici viaggiatori (reali/virtuali) in spazi più vicini aperti alla contaminazione culturale alla ricerca di novità (interattive) Per colmare questo vuoto di ...