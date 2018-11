I giovani del sud fumano più marjiuana e sono sessualmente più disinibiti : "Paragonando gli esiti all'identica ricerca fatta su Padova emerge anche che i giovani del sud consumano significativamente più marjuana, le ragazze del sud appaiono più disinibite e i ragazzi del nord sembrano avere meno interesse per la sessualità". È questo l'esito di una doppia ricerca effettuata dagli studiosi dell'Università di Padova, che prima hanno valutato i profili di 1.426 ...

Spritz e preservativi gratuiti per parlare ai giovani di Aids - l’idea della Regione Piemonte : “Se (S) So mi diverto”: si intitola così l’incontro organizzato dall’assessorato regionale alle Politiche giovanili della Regione Piemonte in occasione della giornata contro HIV del primo dicembre. Ai giovani che parteciperanno sarà offerto un aperitivo gratuito e saranno distribuiti gadget e preservativi.Continua a leggere

giovani : Fondazione Foresta - le ragazze del Sud sono più 'disinvolte' (3) : (AdnKronos) - I Giovani al Sud fumano, beno e si drogano di più. Nei Giovani leccesi vi è una maggior abitudine al fumo di sigarette (43% contro 37%), che si riscontra in ugual misura tra maschi e femmine. Vi è un incremento del consumo di alcolici nel fine settimana, e un incremento di uso di sosta

giovani : Fondazione Foresta - le ragazze del Sud sono più 'disinvolte' (4) : (AdnKronos) - Troppo porno on line. Tra gli intervistati, sia padovani che leccesi, è fortemente incrementata la frequenza di coloro che giudicano non soddisfacente la propria sessualità. Le motivazioni delle più frequenti difficoltà erettive e l’assenza di desiderio sessuale possono avere diverse i

giovani : Fondazione Foresta - le ragazze del Sud sono più 'disinvolte' (2) : (AdnKronos) - Al Sud non si parla di sesso in famiglia (ma si fa prima). La composizione familiare dei Giovani della provincia di Lecce è più numerosa poiché solo il 12% dei ragazzi è figlio unico, mentre il 18% a Padova. In ogni caso il riferimento familiare per le informazioni sulla sessualità e s

giovani : Fondazione Foresta - le ragazze del Sud sono più 'disinvolte' : Padova, 29 nov. (AdnKronos) - Il disagio Giovanile si concretizza con l’abuso di pornografia on line, con l’utilizzo di droghe, soprattutto marjiuana o con avventure sessuali non protette. Ma i trend sono diversi a seconda che si analizzi il Nord o il Sud Italia. È questo l’esito di una doppia ricer

Più formazione per dare un futuro ai giovani del Mediterraneo e del Medio Oriente : ... il progetto prevede, per un gruppo di studenti, maltesi e giordani, un periodo di studio di un anno a Roma, nel campus della Luiss, per frequentare il corso di Laurea in Economia, e poi fare ritorno ...

Roma : imbrattano vagone della metro B - fermati 3 giovani : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Eur hanno denunciato a piede libero 3 giovani studenti Romani, di 15, 17 e 18 anni, per deturpamento e imbrattamento di cose altrui. I militari, a seguito di una segnalazione giunta al numero di pronto intervento 112, sono intervenuti nei pressi della fermata della metro B, Eur-Magliana, dove hanno bloccato i 3 ragazzi che poco prima, mentre viaggiavano nella metro in direzione Laurentina, avevano ...

Giornata mondiale contro l'AIDS - giovani sempre più a rischio : il parere dell'esperto : ... Top Doctors®, www.topdoctors.it,, la piattaforma online che seleziona e mette a disposizione degli utenti un panel formato dai migliori medici specialisti di tutto il mondo, sottolinea perché la ...

Pallamano : dopo la pausa 'forzata' nel weekend tornano a giocare i giovani dell'Abc Bordighera : dopo la lunga pausa di impegni agonistico con il rinvio di alcune partite dei campionati francesi, a causa della difficoltà a viaggiare per lo sciopero, saranno due le formazioni dell'Abc Bordighera ...

«Grande Fratello Vip 3» : se Lory Del Santo smaschera i giovani «innamorati» : Grande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella ...

Costa d'Avorio : dare priorità ai giovani e alle PMI di San Pedro nei cantieri della futura università - : ... di dare priorità ai giovani e alle piccole e medie imprese, PMI,, al fine di promuovere l'occupazione giovanile e rilanciare l'economia locale. Anoblé Félix ha …

Ciclocross - Coppa del Mondo Koksijde 2018 : i risultati delle categorie giovanili. Successi per Pidcock e Ronhaar : È cominciata in mattinata la quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 a Koksijde (Belgio), cittadina delle Fiandre Occidentali affacciata sull’Oceano. Per le categorie Junior e Under 23 maschili si è trattato in realtà del terzo appuntamento con il massimo circuito mondiale. Il programma di gare proseguirà questo pomeriggio con le prove Elite. Nella gara Junior si è imposto l’olandese Pim Ronhaar con il tempo di ...

Cividale capitale della diplomazia internazionale dei giovani sino al 27 novembre : 350 studenti di 28 scuole superiori di tutta Italia ed estere hanno dato il via al CFMUNESCO 2018, la simulazione