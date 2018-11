I dipendenti di Google protestano contro Dragonfly

I dipendenti di Google contro Google : Oltre 300 impiegati hanno firmato una lettera aperta per chiedere la chiusura di un progetto per creare un motore di ricerca che rispetti la censura in Cina

Google - l’accusa del Nyt : “Al dirigente accusato di molestie sessuali 90 milioni di buonuscita”. Protesta dei dipendenti : Il caso #MeToo ha travolto anche Google. Sono stati migliaia i lavoratori del colosso del web sparsi in tutto il mondo che il primo novembre hanno Protestato, lasciando le loro scrivanie alle 11.10 e scendendo in piazza. A scatenare la sommossa i fatti rivelati una settimana fa dal New York Times. Secondo il quotidiano americano l’azienda avrebbe coperto un alto dirigente accusato di molestie, chiedendogli di dimettersi ma assicurandogli ...

Il #MeToo in casa Google. I dipendenti hanno scioperato contro le molestie : Proteste dei dipendenti di Google (Foto: Peter Foley/Bloomberg) Giovedì primo novembre i dipendenti Google di 20 uffici dislocati in 3 continenti hanno lasciato le loro postazioni di lavoro alle 11.10 (secondo il rispettivo fuso orario) e sono scesi in strada, protestando contro le politiche di Big G riguardo alle molestie. La questione delle molestie è tornata all’onore delle cronache durante gli ultimi giorni di ottobre quando, a ridosso della ...

dipendenti di Google nel mondo protestano contro le molestie sessuali "coperte" dall'azienda : I Dipendenti di Google, non solo le donne, in varie città del mondo sono scesi in piazza per protestare contro i casi di molestia sessuale all'interno dell'azienda, denunciati in un recente servizio del New York Times, e che sarebbero stati, secondo l'accusa, in vario modo 'coperti' dalla multinazionale del web.Alla 'marcia delle donne' hanno preso parte centinaia di Dipendenti a Londra, Tokyo, Singapore, Berlino e Zurigo, fra gli altri ...

Google ha licenziato 48 dipendenti in due anni per molestie sessuali : Google ha licenziato 48 persone, tra cui 13 manager, negli ultimi due anni in seguito ad accuse di molestie sessuali. Lo ha rivelato l'amministratore delegato del gigante del web, Sundar Pichai, in una email ai dipendenti, sottolineando che "nessuno di questo individui ha ricevuto la buonuscita". Secondo Pichai, Google ha assunto "una linea sempre più dura per le condotte inappropriate di persone che hanno una posizione di ...