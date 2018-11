I dati sui matrimoni sono chiari | l’Italia è destinata all’estinzione

Quanto sono popolari sui social i candidati alla segreteria del Pd : Per capire Quanto il Partito Democratico abbia un problema di leadership basterebbe gettare uno sguardo sui profili social dei suoi candidati alla segreteria. Su Facebook, tra i grandi partiti, il Pd è infatti l’unico ad avere una guida che ha meno seguaci della realtà politica che dirige. I numeri di Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio, Giorgia Meloni sono tutti di gran lunga superiori a quelli della Lega, di ...

Credit Suisse : 'infondati' rumors su licenziamenti : Botta e risposta tra Credit Suisse e la stampa. "La notizia che stiamo contemplando centinaia di tagli di posizioni lavorative è infondata - afferma la banca svizzera -. Nel 2019 e negli anni ...

Carrozza : "Le battaglie del futuro si combatteranno sui dati" : Roma,, askanews, - Il patrimonio dei dati e il cyberspace sono i campi delle battaglie del futuro, dove i paesi combatteranno per difendere la loro sicurezza come sistemi e quella delle loro imprese: ...

Facebook : è giallo sui mancati controlli sui dati condivisi con produttori di smartphone : A giugno, Facebook è stata coinvolta in nuove polemiche sulla condivisione dei dati con circa 60 aziende tecnologiche, tra cui Apple, Microsoft, Samsung e Amazon. Si trattava di una partnership con il social network per ottenere dati sugli leggi di più...

"Vento in poppa!" - Taverna scivola sui dati Istat : Inoltre, nell'analisi Istat è in realtà presente un allarme sulla futura crescita del Paese: nel terzo trimestre l'economia italiana ha infatti registrato una battuta d'arresto e per il quarto, ...

Che tempo che fa - il risveglio amaro di Fabio Fazio sui dati di ascolto : in prima serata vince Gianni Morandi : vince la prima serata di domenica 4 novembre Gianni Morandi su Canale 5 con L'isola di Pietro. Secondo i dati Auditel, riportati da Davidemaggio.it, la fiction ha registrato il 15,5% di share nel ...

Sulle pensioni troppi luoghi comuni. Riflettiamo sui dati : Anche se ormai quanto viene percepito sembra fare aggio su ciò che è reale (e le opinioni svolazzano per aria senza confrontarsi con i dati) può essere utile qualche riflessione indotta dalle statistiche riguardanti le pensioni, allo scopo di segnalare non solo i luoghi comuni che inquinano il dibattito, ma anche di poter valutare – ognuno per suo conto nella solitudine della sua onestà intellettuale - le ...

Ilva Taranto - 2600 operai liquidati via web : dubbi sui criteri per le scelte : La nuova società Am Investco, del gruppo Arcelor Mittal, ha comunicato chi è dentro e chi è fuori dal nuovo gruppo annunciando per 260 operai la messa in cassa integrazione a zero ore. dubbi e critiche da parte degli esclusi e dei sindacati sui criteri usati per selezionare gli operai che potranno rimanere.Continua a leggere

Wanda Nara assolta : non postò sui social i dati di Maxi Lopez : È stata assolta "per non aver commesso il fatto" Wanda Nara, imputata con l'accusa di avere postato i dati dell'ex marito Maxi Lopez. L'articolo Wanda Nara assolta: non postò sui social i dati di Maxi Lopez è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Wanda Nara è stata assolta : per il Tribunale di Milano “non pubblicò sui social i dati personali di Maxi Lopez” : È stata assolta “per non aver commesso il fatto” Wanda Nara, moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, imputata nel processo davanti alla seconda sezione penale di Milano con l’accusa di avere postato su Twitter e Facebook, condividendoli pubblicamente, i dati personali, tra cui il numero del cellulare, dell’ex marito e attaccante argentino Maxi Lopez. Il giudice l’ha assolta con la formula che ricalca la ...

Facebook scivola sui dati raccolti dal suo smart display Portal : Alla presentazione i top manager hanno spiegato che nessun dato sarebbe stato utilizzato per la pubblicità. Ora tornano sui propri passi: le videochat sul dispositivo passano da Messenger e dunque forniranno le solite informazioni che il social raccoglie da quel genere di...

Quanto pesa la prestazione sui risultati? I dati della Serie A dopo 8 giornate : Risultati e prestazioni sono due cose diverse: in uno sport a basso punteggio come il calcio possono divergere, in funzione del caso. L'articolo Quanto pesa la prestazione sui risultati? I dati della Serie A dopo 8 giornate è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diffuse sui social i dati personali dell'ex marito : chiesti 4 mesi di carcere per Wanda Nara : La moglie del capitano dell'Inter Icardi, accusata di aver condiviso illecitamente i dati dell'ex Maxi Lopez, non si è presentata in aula: la sentenza il 29 ottobre

Il pm di Milano chiede 4 mesi per Wanda Nara : “Postò i dati di Maxi Lopez sui social” : Quattro mesi di carcere con la concessione delle attenuanti generiche. È la richiesta formulata dal vice-procuratore onorario per Wanda Nara. L'articolo Il pm di Milano chiede 4 mesi per Wanda Nara: “Postò i dati di Maxi Lopez sui social” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.