I cuochi italiani hanno vinto i Mondiali con questi piatti

agi

: Battipaglia, al ‘Ferrari’ l’incontro dell’Associazione Cuochi Italiani - StileTV : Battipaglia, al ‘Ferrari’ l’incontro dell’Associazione Cuochi Italiani - fiordisale : RT @lucatelese: Togli i soldi ai cuochi, ai camerieri, a tante persone oneste che lavorano in Italia e aiutano mogli, padri, famiglie e fig… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Che qualcosa era cambiato quest’anno lo si era percepito subito: impercettibili sensazioni positive, difficili da descrivere. Dopo sei partecipazioni consecutive in ventiquattro anni, un allenatore queste sfumature le coglie. Gaetano Ragunì, allenatore della Nazionale Italiana, non si sbagliava. Abbiamo! Ha urlato a squarciagola dopo il verdetto. Dopo tanti anni la Nazionale è tornata su tetto del mondo.Non gli azzurri del calcio, quindi, ma quelli dei fornelli. Quelli che il tricolore lo mettono prima addosso sulla loro casacca e poi nel piatto. Esattamente come un gol ben piazzato i, si sono riusciti a portare a casa una medaglia d’oro alla Villeroy and Boch Culinary world cup 2018, una delle più importanti competizioni culinarie del mondo. Ogni quattro anni si disputa in Lussemburgo, all’interno di ...