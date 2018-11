I consigli della tv russa per vivere bene con poco | c' è anche lavarsi con l' acqua ' sporca'

Il capo della polizia rinuncia alla cittadinanza onoraria e annuncia querela contro una consigliera del M5s : Tra il sindaco di Imperia Claudio Scajola e la minoranza sul fronte della cittadinanza onoraria al capo della polizia Franco Gabrielli è guerra aperta. Gabrielli, ha spiegato il capo della giunta, ha ...

Imperia - il capo della polizia rinuncia alla cittadinanza e annuncia querela contro consigliera del M5s : Il caso nato dalla proposta, contestata, del sindaco Scajola che è imputato in un processo a Reggio Calabria

Veneto : i lavori del consiglio regionale della settimana (2) : (AdnKronos) - Sempre nella giornata di martedì 27 novembre, alle ore 14.30, è convocata la Seconda Commissione consiliare permanente per completare le audizioni, con i soggetti portatori di interesse, in ordine alla Legge n. 402 della Giunta ‘Politiche per la riqualificazione urbana e l'incentivazio

Veneto : i lavori del consiglio regionale della settimana : Venezia, 26 nov. (AdnKronos) - Mercoledì 28 e giovedì 29 novembre, a partire dalle ore 10.30, (con eventuale prosecuzione venerdì 30 novembre) è convocato, in seduta ordinaria, il Consiglio regionale del Veneto, per esaminare la manovra di bilancio 2019 – 2021 (Nota di Aggiornamento e DEFR 2019- 202

Manovra - parla Lars Feld : il consigliere della Merkel minaccia l'Italia : 'Fate marcia indietro - oppure...' : Pieno di dottoroni tedeschi che sparano ad alzo zero sull'Italia. E di giornali italiani, ostili al governo gialloverde, che li vanno a cercare e intervistare. L'ultimo della lista è tale Lars Feld , ...

consigli Fantacalcio : i 'campo o panca' della tredicesima giornata : L'attesa è finalmente finita: dopo la sosta si torna a fare i conti con le varie scelte di formazione. Come sottolineato da più di un allenatore, la prima gara dopo la pausa può nascondere insidie: ...

Martedì mattina - presso la sala stampa del consiglio regionale della Sardegna - verrà presentato il 2° Festival "Culurgionis d'Ogliastra IGP" - ... : L'evento di Lanusei che prevede due giornate ricche di appuntamenti servirà a fare il punto su un comparto particolarmente strategico per l'economia sarda che avrà importanti ricadute dal marchio ...

Regione - si costituisce il Comitato tecnico scientifico dell'ufficio della consigliera di parità : ... professoressa Stefania Giova, dell'Università degli Studi del Molise: ordinario di diritto privato alla facoltà di economia e direttore dipartimento di economia; dott.ssa Alba Di Pardo designata da ...

Stefano Sala - messaggio della zia/ Fuori dalla Casa : il consiglio su Benedetta Mazza - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Stefano Sala, il messaggio della zia Fuori le mura del Grande Fratello Vip lo manda in confusione: può aprire il suo cuore a Benedetta Mazza?

Veneto : i lavori della settimana del consiglio regionale dal 19 al 23 novembre : Venezia, 19 nov. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale dei lavori del Consiglio regionale del Veneto si apre martedì 20 novembre, alle ore 10.30, con la riunione della Quinta Commissione consiliare permanente per l’esame della manovra di bilancio 2019 – 2021, su sanità e sociale, al fine del rilascio d

"I simboli della città di Torino al corteo No Tav". Ma Appendino stoppa il consigliere Cinque Stelle : Una nuova polemica sulla Tav agita il mondo politico torinese. Stavolta ad accenderla è stato Damiano Carretto, consigliere comunale M5S, il quale ha scritto che al corteo contro l'Alta velocità dell'...

“I simboli della città di Torino al corteo No Tav”. Ma Appendino stoppa il consigliere Cinque Stelle : Una nuova polemica sulla Tav agita il mondo politico torinese. Stavolta ad accenderla è stato Damiano Carretto, consigliere comunale M5S, il quale ha scritto che al corteo contro l’Alta velocità dell’8 dicembre la città di Torino «sarà sicuramente rappresentata in veste ufficiale, come in tutte le manifestazioni No Tav da quando Appendino è Sindaca...

Truffe on line - i consigli della Polizia di Modica : Diffidare dalle offerte vantaggiose e utilizzare i siti che offrono garanzie. La Polizia di Modica da alcuni consigli per non incappare in Truffe

Scrisse «forza Etna e Vesuvio» su Facebook : assolta l'ex consigliere della Lega : «Il fatto non sussiste». Con questa formula è stata assolta oggi dalla Corte d'Appello di Milano l'ex consigliera provinciale di Monza in quota Lega Nord, Donatella Galli,...