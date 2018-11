I cappelli più cool per l’inverno

gqitalia

(Di giovedì 29 novembre 2018)La gara essenzialmente è tra i berretti in lana e ini da baseball. Quest’inverno i modelli dipiù di tendenza sono proprio questi due e noi abbiamo selezionato i migliori tra i principali brand moda e lusso. Per i più freddolosi e per chi ha la passione della montagna è perfetto il berretto in lana a coste (come quello di Off-White e Prada) o in maglia grossa lavorata a mano, colorato e divertente grazie all’aggiunta di un pompon (vedi Rossignol). Se il vostro colore preferito è il burgundy, molto di moda questa stagione, per voi c’è il morbido berretto in cashmere di Brunello Cucinelli mentre per gli amanti della logo mania, oltre al già citato modello di Prada, consigliamo quello firmato Burberry con stemma ricamato.L’altro modello di tendenza è ilno da baseball che è tornato in auge sulla scia del revival anni ’80 e ’90. Gucci lo riveste in ...