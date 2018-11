I cambiamenti climatici hanno portato a una grande riduzione delle coltivazioni di Mais

I cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio la nostra salute : diabete e malattie cardiache in aumento per le ondate di calore : Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici influenzano anche la nostra salute. Le ondate di calore sempre più frequenti, infatti, minacciano la salute di milioni di persone in tutto il mondo, sempre più vulnerabili a causa di questo fenomeno climatico, soprattutto anziani e individui con malattie croniche: nel 2017 nel mondo erano 157 milioni gli individui vulnerabili, ovvero 18 milioni in più rispetto all’anno precedente. ...

Nasa - in un video 20 anni di cambiamenti climatici : Un pianeta che pulsa di vita, ma che negli ultimi decenni ha subito profondi cambiamenti climatici. Ghiacci artici che si sciolgono, soprattutto al polo Nord, deserti che avanzano , zone verdi che ...

I costi dei cambiamenti climatici preoccupano gli italiani : ... il 26% ritiene che l'effetto di dette misure può essere positivo sull'economia, mentre solo il 21% degli europei condivide quest'opinione, percentuale che scende addirittura all'11% per i cinesi. In ...

Usa - Trump boccia la Federal Reserve e nega l'allarme sui cambiamenti climatici : Mario Calabresi Sostieni il giornalismo Abbonati a Repubblica Tags Argomenti: clima economia Federal Reserve usa Protagonisti: Jerome Powell © Riproduzione riservata 28 novembre 2018 Articoli ...

Trump insiste : “Non credo ai cambiamenti climatici provocati dall’uomo” : “Non credo ai cambiamenti climatici provocati dall’uomo e non credo all’opinione diffusa tra gli scienziati“: in un’intervista al Washington Post il presidente USA Donald Trump respinge al mittente le conclusioni del rapporto elaborato dalla sua stessa amministrazione. “Guardiamo alla nostra aria e alla nostra acqua, sono ora a un livello record di pulizia“, afferma il tycoon che liquida come “non ...

L’unicorno siberiano si estinse a causa dei cambiamenti climatici : mappato il Dna del rinoceronte gigante vissuto 30mila anni fa : La mappa genetica dell’unicorno siberiano, ovvero il rinoceronte gigante ormai estinto, è stata completata. L’analisi del suo Dna ha dimostrato che, a differenza di quanto creduto fino a questo momento dai paleontologi, l’animale non si estinse prima dell’ultima era glaciale, ovvero 200.000 anni fa, ma visse molto più a lungo, scomparendo dalla Terra circa 36.000 anni fa, a causa del clima più rigido che ridusse le ...

L'amministrazione Trump lancia un allarme sui costi economici dei cambiamenti climatici : L'economia americana è destinata a perdere centinaia di milioni di dollari ogni anno o nel peggiore dei casi il 10% del Pil entro il 2100 per rimediare alle conseguenze del cambiamento climatico. Questa è l'allarmante previsione di un nuovo report reso pubblico venerdì 23 novembre e redatto da 13 tra agenzie e dipartimenti governativi USA tra i quali la Nasa e il Dipartimento dell'Agricoltura. Il rapporto avrebbe dovuto essere reso noto a ...

Dai cambiamenti climatici costi per miliardi. Il governo Usa si sveglia e avverte Trump : Il presidente Usa ha sempre parlato di bufala . Nel rapporto appena difuso, si parla invece di ' un fenomeno reale che rischia di avere effetti pesanti sull'economia americana. Le perdite potrebbero arrivare fino al 10 per cento del pil, il doppio rispetto a quanto bruciato nella crisi del 2008 -

National Climate Assessment : i cambiamenti climatici “stanno già influenzando l’economia americana e il mondo” : E’ stato pubblicato il 4° National Climate Assessment, Volume II: un rapporto di oltre mille pagine – realizzato da oltre 300 scienziati – richiesto dal Congresso degli Stati Uniti. Secondo il report i cambiamenti climatici stanno già influenzando l’economia americana e il mondo, e ciò costerà miliardi di dollari se non si intraprendono azioni immediate per fermare le emissioni di gas serra. “Verso la fine di questo ...

Stati Uniti : rapporto dell'amministrazione Trump su clima conferma crescente impatto dei cambiamenti climatici : ... ritiene che i cambiamenti climatici incideranno sul modo in cui le persone vivono quotidianamente, devastando le infrastrutture, incidendo sulla salute umana, ponendo sfide all'economia globale e ...

cambiamenti climatici - Trump smentito dalla sua amministrazione : "Costi enormi per Usa" : Non solo il surriscaldamento del globo esiste ma rischia anche di costare caro all'economia americana se non si agisce subito. Entro il 2100 - dicono gli analisti - le risorse impiegate per ...

cambiamenti climatici - l'appello di 16 Paesi - anche dell'Italia - : "Agire ora o mai più" : "Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commentato la dichiarazione congiunta che 16 Paesi europei, anche l'Italia, ...

cambiamenti climatici - emissioni gas serra : “L’agricoltura può giocare un ruolo da protagonista” : Piero Gattoni, Presidente CIB – Consorzio Italiano Biogas, è intervenuto stamane a Bruxelles ad un meeting moderato dall’europarlamentare e rapporteur della RED2 Sean Kelly e organizzato della Green Energy Platform, aggregazione europea di produttori di biocarburanti coordinata da Farm Europe, think tank impegnato nell’elaborazione di strategie energetiche che si sviluppano a partire dalle economie rurali. Il presidente Gattoni ha dichiarato: ...

Nuovo record di gas serra : i cambiamenti climatici “avranno conseguenze irreversibili e sempre più distruttive per la vita sulla Terra” : Petteri Taalas, segretario generale dell’agenzia Onu per la Meteorologia (il WMO, World Meteorological Organization) ha lanciato l’allarme: lo scorso anno si sono registrate concentrazioni record di gas serra nell’atmosfera. “I dati scientifici sono inequivocabili: se non si ridurranno rapidamente le emissioni di gas a effetto serra, e soprattutto di CO2, i cambiamenti climatici avranno conseguenze irreversibili e sempre ...