Per Bankitalia lo spread annulla i benefici della manovra giallo-verde : In questo contesto si colloca l'Italia in cui il rialzo "pronunciato e persistente" dei rendimenti dei titoli di stato, a parità di crescita nominale dell'economia, sta facendo aumentare il rischio ...

I benefici della birra : FA INGRASSARE OPPURE NO?QUANTE CALORIE HA?LA QUANTITÀ GIUSTA DA BEREFA MENO MALE RISPETTO AL VINOGIOVA AL CUOREAIUTA A COMBATTERE L’INVECCHIAMENTOFA BENE ALALA SALUTE DELLE DONNECOME SCEGLIERLA: ALCOLICA O ANALCOLICA?Dalle varietà più commerciali a quelle artigianali. La birra è una delle bevande maggiormente presenti a tavola. Ogni anno ne beviamo ogni anno circa 31,8 litri a testa e i consumi sono in crescita. Lo rivela Assobirra, ...

Congelati i bandi per i lavori della Tav. La Francia aspetta le analisi costi-benefici ma avverte : 'Non perdiamo i fondi da Bruxelles' : Parigi ha accettato la richiesta del governo italiano di aspettare l'esito dell'esame costi-benefici ma fa capire di voler proseguire con l'opera -

Guida pratica a come beneficiare della pace fiscale : pace fiscale ai nastri di partenza. Domani sarà la prima data utile per effettuare i versamenti per chi aderisce al condono previsto dal decreto fiscale collegato alla manovra. L'Agenzia delle Entrate ...

Tav - Toninelli : «Sì della Francia a stop appalti fino ad analisi Ue costi-benefici» : Il ministro francese dei trasporti Elisabeth Borne «ha preso atto dell'impegno formalmente assunto dal governo italiano di ridiscutere integralmente il progetto della linea Tav...

I benefici dell’olio di pesce e della vitamina D confermati da due studi : Due importanti studi hanno fornito la prova che i farmaci derivati ??dall’olio di pesce sono efficaci nel proteggere le persone da attacchi di cuore fatali, ictus e altre forme di malattie cardiovascolari. benefici dell’olio di pesce Una ricerca pluriennale ha testato diverse formulazioni e quantità di farmaci a base di acidi grassi Omega-3 su due gruppi di persone: uno in cui le persone soffrono di malattie cardiovascolari o diabete ...

La salute del sorriso : i benefici della propoli : La propoli è una sostanza dall’aroma caratteristica e dalla consistenza resinosa che le api elaborano a partire dalla corteccia delle piante. E’ un composto totalmente naturale con comprovate caratteristiche benefiche per la salute dell’organismo. Chi di noi non l’ha mai utilizzata! D’inverno viene impiegata ad esempio come spray per la gola irritata, ma anche come integratore per aiutare le difese immunitarie nel passaggio tra la stagione calda ...

I benefici della cannabis contro i sintomi del morbo di Crhon : cannabis terapeutica per attenuare i sintomi del morbo di Crohn ? Le evidenze sono preliminari, presentate in occasione del congresso europeo di gastroenterologia a Vienna. Ma destinate comunque ad ...

Riforma pensioni : anche alcuni precoci potranno beneficiare della Quota 100 : Circa 500 mila lavoratori potranno beneficiare dell'agognata Quota 100 introdotta nella nuova manovra finanziaria. È quanto annunciato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio alla trasmissione Porta a Porta condotta da Bruno Vespa. Nessuna simulazione da parte dell'esecutivo circa il numero dei potenziali beneficiari [VIDEO]della misura ma il numero ipotizzato dallo stesso Di Maio potrebbe risultare eccessivo. Quota 100 a ...