Hyundai Tucson - Una settimana con la 1 6 CRDi 136 CV DCT 4WD Exellence - DAY 4

(Di giovedì 29 novembre 2018) Questa, per il nostro Diario di bordo, i colleghi della redazione si alterneranno sulla1.6136 CV DCT 4WD(prezzo di listino, 37.900 euro). Si tratta della versione top di gamma con la motorizzazione 1.6 diesel, a cui vanno aggiunti, sullesemplare del test, il Premium pack (1.600 euro) e il Leather pack (2.000 euro). In ogni caso, questa versione è già molto ben equipaggiata, perché include: clima automatico, specchi ripiegabili elettricamente, Smart key, sistema di navigazione con monitor touch da 8, connettività Apple CarPLay e Android Auto, Around view monitor, cruise control adattivo, Rear cross traffic collision warning, assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento pedoni, abbaglianti automatici, monitoraggio angoli bui, rilevamento stanchezza guidatore, cerchi di lega da 19, fari anteriori full Led, sensori di parcheggio, ...