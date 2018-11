Hitman 2 è un gioco straordinariamente dettagliato con alcune caratteristiche eccezionali

eurogamer

(Di giovedì 29 novembre 2018) Diciotto anni dopo il lancio dell'originale: Codename 47, la serie continua a vivere anche se, probabilmente, la sua formula è stata perfezionata solo con il titolo del 2016 dello studio danese IO Interactive. Quelè stato universalmente riconosciuto per il suo mondo complesso e sistematico, per il suo interessante design e per le sue missioni altamente rigiocabili: un successo su tutta la linea.2, uscito di recente, è il seguito del lavoro iniziato da IO nel 2016, con sei nuove ambientazione, nuove meccaniche di gameplay e opzioni.Dal nostro punto di vista, comunque, i miglioramenti più esaltanti derivano dai cambiamenti apportati all'engine proprietario di IO Interactive, il Glacier 2. IO ha passato diversi anni a perfezionare la tecnologia del suo motore grafico per supportare questo tipo died ha introdottofeature in2 che sono davvero una ...