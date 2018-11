Hamsik ha cambiato strada, addio Sunset boulevard

ilnapolista

: SKY - Dries 'Ciro' Mertens: 'Voglio superare i gol di Hamsik!' - ilnapolionline : SKY - Dries 'Ciro' Mertens: 'Voglio superare i gol di Hamsik!' - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Ag. Hamsik: 'Il contratto è lungo, non parliamo di rinnovo. Zero gol? Ha cambiato posizione' - - NCN_it : «ZERO GOL? HA CAMBIATO POSIZIONE IN CAMPO» CLICCA QUI: -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Breve storia della leggerezzaLa Gazzetta on-line di stamattina accusava il Napoli di eccesso di confidenza, indolenza, frivolezza, o quel che vi pare (non ricordo il termine esatto) durante la prima parte della partita, chiosando: “vedi colpo di tacco di Mertens”. Ponendo l’accento della leziosità su quello che io ho trovato un gesto tecnico straordinario. Cosa dovrebbe fare un calciatore in possesso di mezzi tecnici notevoli in una situazione del genere? Cioè, col corpo appena più avanti del pallone, a pochi metri dalla porta, in un’azione che non concedeva il tempo del controllo? Un calciatore come Mertens con la leggerezza tipica di chi sa giocare a pallone, con quella consapevolezza, prima ancora di pensare, inventa un colpo di tacco stupendo, l’unico peccato è che quella palla non sia entrata. Quest’ultimo aspetto avrebbe dovuto sottolineare un giornalista sportivo e scrivere ...