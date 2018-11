Guerrina Piscaglia | ‘Chi l’ha Visto?’ torna a parlare di Padre Graziano | cosa è successo

caffeinamagazine

(Di giovedì 29 novembre 2018) Caso, persi avvicina il giorno dell’ultimo grado di giudizio. Il 20 febbraio 2019 la Cassazione si esprimerà su Gratien Alabi, riconosciuto colpevole di omicidio e occultamento del cadavere in Corte d’Assise ad Arezzo e in Corte d’Appello d Firenze dove la pena inflitta è scesa da 27 a 25 anni. Alabi, sacerdote congolese dei Premostratensi, è agli arresti a Roma nel convento del suo ordine. Si è sempre proclamato innocente, ma per i giudici uccise la donna e ne fece sparire il cadavere il primo maggio 2014 a Cà Raffaello.Era l’amante della casalinga, hanno scritto i giudici nelle motivazioni della sentenza, ma la relazione era poi diventata un problema e la donna un pericolo per la sua carriera e reputazione. La Suprema Corte potrà confermare il verdetto respingendo il ricorso oppure rinviare il caso di nuovo in Appello o cassare ...