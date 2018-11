Guacamelee 2 arriva su Xbox One

gamerbrain

(Di giovedì 29 novembre 2018) DrinkBox Studios annuncia ufficialmente che2 sarà disponibile anche suOne e Windows 10 con cross-buy e cross-save a partire dal 10 Gennaio 2019.2 si prepara al lancio suOne Le novità non finiscono qui, in concomitanza con il lancio della versioneOne del gioco, sarà disponibile anche il primo DLC intitolato Tree Enimigos al prezzo di 2,49€, il quale aggiungerà 3 nuovi personaggi giocabili: El Muñeco, Uay Pek e Jaguar Javier.Non siete ancora soddisfatti? Al prezzo di 3,49€ potrete acquistare un pacchetto chiamato Proving Grounds, il quale introdurrà 15 nuove sfide con la possibilità di sbloccare Flame Face, Chamoya, Coscorrona, Ramirez, Uay Coco e altri due personaggi segreti giocabili.Non ci è dato di sapere per ora se il secondo pacchetto ...