Grande Fratello Vip | Lory Del Santo e il tragico rimpianto dopo il suicidio del figlio

Grande Fratello VIP - Jane Alexander non sta bene : 'Faccio fatica a mangiare' : Jane Alexander è stata una tra le protagoniste più discusse di questa terza edizione del Grande Fratello VIP. L'attrice americana ha destato molto scalpore all'interno della casa per alcune questioni: la prima tra tutte è, sicuramente, la nascita della storia d'amore con Elia Fongaro, nonostante fosse felicemente fidanzata al di fuori con Gianmarco. Il comportamento di Jane, accompagnato anche dalle frasi molto spinte e dalla mentalità ...

Il Grande Fratello Vip 2018 non va in onda oggi : le ultime due puntate previste al lunedì : Il Grande Fratello Vip 2018 non va in onda oggi e non lo farà nemmeno nei giovedì a venire. La terza edizione del reality show dedicato ai vip è ormai agli sgoccioli e Mediaset ha deciso bene di programmare le ultime puntate al lunedì sera. Ilary Blasi e Alfonso Signorini non hanno vissuto una edizione serena tanto che il reality si doveva concludere il 17 dicembre prossimo ma lo farà una settimana prima, il 10. Alcuni hanno parlato di ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi massacra Giulia Salemi : attacco personale - la crisi isterica : Al Grande Fratello Vip è rissa tra donne, in particolare tra Silvia Provvedi e Giulia Salemi . La prima è furibonda con la seconda perché, a detta sua, ha poco coraggio. Secondo Silvia, la Salemi ...

Grande Fratello Vip - Signorini replica a Striscia : "Francesco Monte raccomandato? Mi faccio una risata" : Ospite nel talk di Piero Chiambretti, l'opinionista smentisce le insinuazioni del tg satirico: "Monte non lo conosco, mai avuto contatti con lui".

Grande Fratello Vip - Cecilia Rodriguez commenta il rito della madre di Giulia Salemi : "Queste cose non si fanno" : L'argentina, ospite di CR4, dice la sua sul rituale di Fariba per far innamorare Monte della figlia.

Grande Fratello Vip - Striscia la notizia incastra il 'raccomandato' Francesco Monte : come lo aiutano : Striscia la notizia continua a lanciare accuse e sospetti su Francesco Monte e la presunta raccomandazione di cui godrebbe al Grande Fratello Vip . Negli attacchi del tg satirico al reality, l'ex ...

Grande Fratello Vip - tra gli inquilini scoppia il caos : incidente imbarazzante per Walter Nudo : La convivenza al’interno della Casa del Grande Fratello Vip sta diventando sempre più pesante per gli inquilini. Ne sa qualcosa Walter Nudo che è esasperato perché non riesce a dormire per colpa dei rumori e delle risate degli altri concorrenti: “C’ho messo due ore ad addormentarmi. Ridevate, facevate casino. Ragazzi son due mesi, se la gente sta dormendo…”. Peccato che fosse proprio lui il motivo delle loro risate: “Ridevamo perché ...

Grande Fratello Vip 3 diretta puntata 29 novembre 2018 : anticipazioni : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...

Grande Fratello Vip 3 - Francesco Monte raccomandato? Alfonso Signorini si difende dalle accuse di Striscia la notizia : Ospite fisso di #CR4 - La Repubblica delle Donne è il giornalista e direttore di Chi Alfonso Signorini, che ieri si è difeso una volta per tutte dalle accuse di favorire Francesco Monte, concorrente del Grande Fratello Vip 3.Ha dichiarato Signorini: Mi faccio una risata davanti a tutto questo. Non conosco Francesco, non l’ho mai visto prima. Anche quando stava con Cecilia non ho mai avuto contatti con lui. Piero Chiambretti gli ha chiesto ...

Grande Fratello Vip 3 - Jane Alexander : "Con Elia - non mi è partito l'ormone. Ringrazio Gianmarco perché non ha parlato male di me" : Jane Alexander è stata una dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda sulla reti Mediaset, ormai alle battute finali.Il reality show ha causato, nella vita dell'attrice e conduttrice di origini britanniche, due eventi non da poco, entrambi riguardanti la sfera sentimentale: la fine definitiva della sua storia d'amore con il musicista Gianmarco Amicarelli e l'inizio di una relazione con il modello ...

Grande Fratello Vip - tutti contro la Salemi. I telespettatori chiedono l euro eliminazione : Ancora polemiche e critiche nei riguardi di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip . La concorrente che fin dall'inizio della trasmissione ha instaurato un certo feeling con Francesco Monte, è stata più ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi sotto alla doccia : occhio a cosa indossa - erotismo sotto ai tacchi : Una doccia calda per Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip . A Roma, fuori, fa freddo. Dunque la bionda del duo Le Donatella si concede un getto d'acqua calda. Ma questa volta lo spettacolo non è dei ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander sconvolgente : 'Non mi è partito l'ormone' - Elia Fongaro gode : Terminata la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip , per Jane Alexander è tempo di chiarimenti. Intervistata dal settimanale Chi , l'ex gieffina ha ammesso di aver chiuso la sua relazione ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi brutalizza sua madre : 'Basta - se ne deve andare'. È finita in disgrazia : 'Voglio che si faccia da parte'. Con queste parole Giulia Salemi torna a parlare di sua madre Fariba Tehrani e in particolar modo del rapporto che le lega a lei. Più volte nel corso della sua ...