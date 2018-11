Governo lima la manovra e ora pensa alla fiducia alla Camera

Il Colle al Governo : fate presto. Limature a sussidio e quota 100 : Resta il fatto che al premier e al ministro dell'Economia i due leader di maggioranza hanno affidato la trattativa e il compito di riscrivere una manovra che possa tenere assieme le due riforme-...

Manovra : Conte guadagna tempo - Governo pronto a limare i decimali : ... Salvini rimanda tutto al vertice di domani con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'altro vicepremier Luigi Di Maio al quale dovrebbe partecipare anche il ministro dell'Economia Giovanni ...

Il Governo Usa smentisce Trump : il cambio climatico costerà miliardi : L’amministrazione Trump smentisce Trump sul clima. Venerdì infatti il governo americano ha pubblicato il secondo volume del National Climate Assessment, in cui sostiene che il riscaldamento globale è in corso, sta già facendo danni, e se non ci saranno interventi costerà al paese una perdita del 10% della sua economia entro la fine del secolo....

L'Onu : "L'Italia criminalizza le Ong. Clima d'odio contro i migranti - Governo cambi rotta" : In Italia c'è una "campagna diffamatoria contro le Ong". Ne è convinto l'Alto commissario per i diritti umani che ha manifestato "preoccupazione" per gli attacchi contro le organizzazioni impegnate nel Mediterraneo per salvare i migranti e ha puntato il dito contro "la criminalizzazione del lavoro di chi difende i diritti dei migranti". Duro l'attacco nei confronti del governo gialloverde: "Il governo italiano - scrive un gruppo di ...

Londra - oltre 6mila persone bloccano i ponti : 'Il cambiamento climatico è una minaccia per l'umanità e il Governo deve agire' : La scienza è chiara, i fatti sono incontrovertibili, ed è inconcepibile per noi che i nostri figli e nipoti debbano sopportare il peso terrificante di un disastro senza precedenti a causa delle ...

Berlusconi : "C'è clima illiberale - anticamera della dittatura | Da Torino un 'avviso' al Governo" : L'ex premier è intervenuto durante il congresso dei giovani di Forza Italia: "Sono ancora in campo per dare un contributo al nuovo salvataggio dell'Italia"

Greenpeace : “Il Governo ci dica subito se la difesa del clima è una priorità” : Greenpeace rivolge al Governo italiano un urgente invito a fare chiarezza: l’organizzazione ambientalista chiede che venga espressa la posizione ufficiale dell’esecutivo in materia di cambiamenti climatici, e definito il livello di impegno del nostro Paese su questo fronte. Una chiarezza tanto più urgente visto che, tra meno di un mese, si aprirà in Polonia, a Katowice, la COP24, un’importante riunione della Conferenza ONU sul ...

Governo M5s-Lega : ansia - rabbia e odio al potere. Un clima politico che ricorda qualcosa : La produzione industriale si è arenata, dopo tre anni di flebile crescita. L’economia è ferma, la Borsa trema e lo spread (la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi) è sempre più elevato, facendo lievitare il nostro già gigantesco debito pubblico. Aumentano di nuovo i disoccupati. Calano l’export e i consumi. L’Unione europea sottolinea che la manovra economica del Governo non può reggere. Persino gli ...

Pensioni - il Governo lima le norme per 'quota 100' : ecco le 'finestre' : Nel 2019 - secondo quanto emerge dalla bozza denominata 'Pacchetto Pensioni' - si potrà andare come annunciato in pensione anticipata rispetto all'età di vecchiaia avendo almeno 62 anni di età e un'...