Golf | European Tour 2019 | alle Mauritius coppia franco-indiana al comando | degli italiani

Golf - European Tour 2019 : McLeod e Jager al comando dell’Australian PGA Championship dopo il primo giro - indietro Renato Paratore : Settimana particolarmente ricca per lo European Tour 2019 di Golf: in contemporanea si disputano infatti l’Africa Bank Mauritios Open e l’Australian PGA Championship. Il secondo si è aperto nella notte italiana presso il RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia). dopo le prime 18 buche si è formata al comando una coppia australiana composta da Jake McLeod e Matt Jager. I due hanno chiuso il giro odierno in 66 colpi, con un -6 ...

Golf - European Tour 2019 : Aaron Rai vince l’Hong Kong Open. Ventesimo Lorenzo Gagli - più indietro Edoardo Molinari e Nino Bertasio : La chiusura dei battenti dell’Hong Kong Open regala ad Aaron Rai il primo successo in carriera sul Tour europeo. Il sudafricano, chiudendo il quarto ed ultimo giro del par 70 dell’Hong Kong Golf Club a Fanling in 69 colpi (-17 il totale dei quattro giorni), ha resistito al ritorno dell’inglese Matthew Fitzpatrick, secondo a -16 col terzo miglior score di giornata, un -6 frutto di sette birdie e del sanguinoso bogey alla buca ...

Golf - European Tour 2019 : Aaron Rai in fuga nell’Homna Hong Kong Open : L’European Tour 2019 continua la sua marcia in terra asiatica archiviando il terzo round dell’Hong Kong Open (montepremi 2 milioni di dollari). Sul percorso par 70 dell’Hong Kong Golf Club Aaron Rai prende il largo giungendo a -16 (194 colpi). L’inglese vanta ben 6 lunghezze di margine sul duo di connazionali composto da Matthew Fitzpatrick e Tommy Fleetwood. Fuori dal podio momentaneo con lo score di -9 lo spagnolo ...

Golf - European Tour 2019 : a Hong Kong si porta al comando Aaron Rai. Superano il taglio Edoardo Molinari - Gagli e Bertasio : Tempo di secondo giro all’Hong Kong Golf Club per il torneo con cui debutta l’European Tour 2019. Dopo un primo giorno particolarmente incerto, nel secondo s’invola al comando Aaron Rai, che oltre al -14 complessivo firma anche il -9 di giornata: il sudafricano risulta così il migliore di oggi sul par 70 del percorso. Al secondo posto, con -10 troviamo il sudcoreano Hyowon Park, un giocatore che si è messo particolarmente in ...

Golf - European Tour 2019 : si riparte da Hong Kong. Tre giocatori al comando dopo il primo giro - più indietro gli italiani : Appena il tempo di festeggiare la straordinaria vittoria di Francesco Molinari nella Race to Dubai 2018 ed è già il momento di aprire una nuova stagione. È cominciato nella notte il Honma Hong Kong Open presented by Amundi, primo evento dello European Tour 2019 che si disputa in Cina. Non sono moltissimi i giocatori di primo piano a contendersi la vittoria sul par 70 dell’Hong Kong Golf Club, anche a causa della contemporaneità con la ...

Golf – Inizia l’European Tour 2019 : E. Molinari - Bertasio e Gagli al via : Inizia l’European Tour 2019: E. Molinari, Bertasio e Gagli al via. Si gioca l’Hong Kong Open: nel field Patrick Reed, Tommy Fleetwood e Sergio Garcia l’European Tour riparte subito per la nuova stagione 2019, come di consueto con anticipo sull’anno solare, appena una settimana dopo la conclusione della precedente a Dubai dove Francesco Molinari è salito sul tetto d’Europa imponendosi nella money list. Si disputa l’Honma Hong Kong ...

Golf - European Tour 2019 : nuovo regolamento. Cambia la distribuzione dei punti nella Race to Dubai : La Race to Dubai Cambia il proprio meccanismo di assegnazione dei punteggi per la stagione 2019 che incomincerà il prossimo weekend con l’Honma Hong Kong Open. L’European Tour volta pagina per ridurre la disparità tra i tornei d’elite e quelli di seconda fascia, il nuovo sistema dovrebbe garantire più equità tra i vari giocatori che partecipano al massimo circuito continentale vinto quest’anno dal nostro Francesco ...

Golf - European Tour 2018 : Danny Willett vince il DP World Tour Championship - Francesco Molinari la Race to Dubai : Il DP World Tour Championship è terminato da pochi minuti, e con esso anche la stagione 2018 dell’European Tour. La vittoria è andata all’inglese Danny Willett, che torna a vincere un torneo a oltre due anni e mezzo dal Masters di Augusta del 2016 con un giro in -4, che gli assicura un totale di 270 colpi (18 sotto il par totale) e una bella gioia. Il suo successo, inoltre, significa in automatico che la Race to Dubai ha un nuovo ...

Golf - European Tour 2018 : Patrick Reed e Danny Willet in testa al DP World Tour Championship. Francesco Molinari ha le mani sulla Race to Dubai : Mancano soltanto 18 buche alla chiusura dello European Tour 2018. Ad un giro dal termine del DP World Tour Championship, ultimo appuntamento della stagione, in testa la coppia formata dallo statunitense Patrick Reed e dall’inglese Danny Willet, a -14 per il torneo. Il campione americano, vincitore dell’Augusta Masters in questa stagione, ha chiuso il proprio giro in 67, con quattro birdie nelle seconde nove buche, mentre il britannico ha ...

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace al comando dopo il secondo giro al DP World Tour Championship. 13° Pavan - 27° Molinari : Si è concluso il secondo giro sul par 72 del Jumeirah Golf Emirates di Dubai e continua la serratissima lotta per la conquista del DP World Tour Championship, ultimo appuntamento dello European Tour 2018. Oltre alla sfida per il torneo, prosegue anche l’entusiasmante duello tra Francesco Molinari e Tommy Fleetwood per la vittoria della Race to Dubai, con l’italiano sempre in testa ma con un margine ridotto rispetto alla partenza di ...

Golf – Finale Qs - Migliozzi e Bergamaschi ottengono la qualificazione all’European Tour 2019 : Guido Migliozzi e Filippo Bergamaschi ottengono la qualificazione all’European Tour 2019 Continua l’ottimo momento per il Golf italiano che nella prossima stagione avrà altri due giocatori sull’European Tour. Infatti Guido Migliozzi, 13° con 410 (70 65 72 66 68 69, -18), e Filippo Bergamaschi, 20° con 412 (67 69 69 68 73 66, -16), hanno ottenuto la ‘carta’ nella Finale della Qualifying School, che si è svolta sui due percorsi del ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari quinto dopo il primo giro del DP World Tour Championship. Al comando Otaegui e Smith : Il primo giro del DP World Tour Championship, torneo conclusivo dell’European Tour 2018 che vede in scena i migliori 60 Golfisti della stagione continentale, comincia con una coppia al comando. I due giocatori al primo posto sono lo spagnolo Adrian Otaegui e l’inglese Jordan Smith, entrambi a -6 sul par 72 di Dubai disegnato dal grande Greg Norman. In particolare, Smith è stato autore di una grandissima seconda parte del percorso, ...

Golf - European Tour 2018 : a Dubai per chiudere la stagione. Francesco Molinari e Tommy Fleetwood duellano per vincere la Race : Li hanno chiamati “Moliwood” lungo tutta la Ryder Cup, dopo che hanno messo in ginocchio chiunque si sia presentato davanti a loro in coppia. Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, adesso, da compagni di squadra e autentici idoli della folla di Parigi diventano rivali, ammesso che il termine abbia un senso pratico. Saranno loro, infatti, a giocarsi la vittoria della Race to Dubai nell’ultimo torneo dell’anno, il DP World ...