Global Migration Compact | Berlino dice sì In Slovacchia il Parlamento vota contro Fdi

Global Migration Compact - l’Italia vuole abbandonare le assemblee per contare di più? : Cosa hanno in comune la decisione del governo italiano di non presentarsi alla conferenza internazionale sulle migrazioni di Marrakesh – e l’eventuale ritiro della firma dell’Italia dal Global Migration Compact – con la sentenza del Tar Lazio di imporre al governo italiano la pubblicazione dell’accordo bilaterale di cooperazione (anche militare), siglato tra Italia e Niger nel settembre 2017? Apparentemente nulla. Se però le ...

Migranti - cos'è il Global Migration compact : Oggi, evidenziano le stime dell'Onu, ci sono oltre 258 milioni di Migranti in tutto il mondo che vivono fuori dal loro paese di nascita. La cifra è destinata ad aumentare per l'aumento della ...

Global Migration Compact - Salvini dice no “Firma? Si deve esprimere il Parlamento” : Matteo Salvini dice che l’Italia non firmerà il Global Migration Compact. Il vicepremier e ministro dell’Interno ha annunciato alla Camera che il governo italiano non andrà a Marrakesh alla conferenza internazionale sulle migrazioni che si terrà il prossimo 10 e 11 dicembre e senza un pronunciamento del Parlamento non sottoscriverà il documento in cui le Nazioni Unite raccomandano una gestione collettiva del fenomeno migratorio. Una ...

Che cos'è il Global Compact for Migration - accordo intergovernativo che piace al Vaticano ma non a mezza Europa? : L'obiettivo è quello di creare una politica comune a livello internazionale, giacché il tema delle migrazioni non riguarda un solo stato ma tutti gli stati del mondo. Il processo per lo sviluppo di ...