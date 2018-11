Global compact | tensione Lega-M5S

Global Migration Compact - Berlino dice sì In Slovacchia il Parlamento vota contro Fdi : “C’è intesa Lega M5s?”. Salvini : “Si” : Sul Global Migration Compact i Paesi dell’Ue stanno esprimendo le proprie posizioni in vista della firma attesa per il 10 e l’11 dicembre alla conferenza di Marrakech. E le decisioni prese finora confermano le previsioni della vigilia. Il Bundestag tedesco ha votato a favore del documento sulle migrazioni elaborato dalle Nazioni Unite: 372 deputati hanno votato sì, 153 hanno votato contro, 141 si sono astenuti. Anche la Slovacchia ha ...

Sul Global compact Conte da avvocato del popolo a impiegato dei vicepremier : In politica, la forma è sostanza. Tanto più in democrazia. Dunque, un vicepresidente del consiglio che smentisce platealmente il premier dovrebbe poi disarcionarlo, oppure dimettersi. Così dicono, almeno, le regole canoniche.Ieri Salvini ha ridicolizzato il "suo" presidente del consiglio. Fingendo di ignorare che Conte aveva preso impegni solenni di votare il "migration Compact" parlando all'assemblea delle Nazioni Unite, ha ...

Global compact - Salvini assicura : 'Ci sarà una linea comune Lega- M5s' : Il vicepremier cerca di disinnescare le tensioni nella maggioranza sul documento dell'Onu contenente le linee guida nella gestione dell'immigrazione e ribadisce che il governo non parteciperà all'...

Mi si nota di più se firmo o se non firmo il Global Compact? : Matteo Salvini ha annunciato ieri che il prossimo 10 e 11 dicembre, in occasione della riunione intergovernativa di Marrakech, in Marocco, l’Italia non firmerà il Global Compact per i rifugiati e i migranti (GCM). Un cambiamento di linea del governo piuttosto repentino (qui abbiamo spiegato cosa

Vi spiego il corto circuito del governo sul Global Compact. Parla De Luca : In ogni caso sia Moavero che lo stesso Tria possono pure avanzare delle proposte, ma ora come ora è la chiave politica che vince. Oltretutto non dimentichiamo che Moavero resta espressione del ...

Global compact - Salvini : non aderiamo : 12.02 "Il governo italiano non parteciperà all'assemblea a Marrakech. (...).Essendo una Repubblica parlamentare, il governo,rispettosamente e trasparentemente aspetterà che sia il Parlamento a dare le indicazioni",ma"ora è abbastanza affollato di iniziative".Così il ministro dell'Interno,Salvini,sull'annuncio della non adesione dell'Italia al Global migration compact. A settembre, Conte si era impegnato a sottoscrivere il Global compact ...

Salvini : M5s e Lega uniti sul Global compact : 'Il governo italiano non parteciperà all'assemblea a Marrakech. Facendo la scelta più democratica che si possa fare ovvero, essendo una Repubblica parlamentare, il governo, rispettosamente e ...

Salvini : M5s e Lega uniti sul Global compact : "Il governo italiano non parteciperà all'assemblea a Marrakech. Facendo la scelta più democratica che si possa fare ovvero, essendo una Repubblica parlamentare, il governo, rispettosamente e trasparentemente, aspetterà che sia il Parlamento a dare le indicazioni. La mia posizione la conoscete: sull'immigrazione decidono l'Italia e gli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini, rispondendo alle ...

Global Migration Compact - l’Italia vuole abbandonare le assemblee per contare di più? : Cosa hanno in comune la decisione del governo italiano di non presentarsi alla conferenza internazionale sulle migrazioni di Marrakesh – e l’eventuale ritiro della firma dell’Italia dal Global Migration Compact – con la sentenza del Tar Lazio di imporre al governo italiano la pubblicazione dell’accordo bilaterale di cooperazione (anche militare), siglato tra Italia e Niger nel settembre 2017? Apparentemente nulla. Se però le ...

Migranti - l'Italia non firmerà il "Global compact". Salvini : deciderà il Parlamento : Il governo italiano non andrà in Marocco alla conferenza internazionale sulle migrazioni che si terrà il prossimo 10 e 11 dicembre e non sottoscriverà il "Global migration...

Salvini e Conte fermano il Global compact - ma il M5s è diviso : Matteo Salvini a sorpresa annuncia all'Aula di Montecitorio, impegnata nelle votazioni sugli ordini del giorno al decreto Sicurezza, che l'Italia non firmerà il Global migration compact e, quindi, non parteciperà al summit di Marrakech. Sarà il Parlamento a decidere se il governo italiano dovrà o meno aderire all'accordo internazionale che mira a cercare di trovare soluzioni condivise sul tema dei ...