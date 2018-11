Global Compact | Salvini | ' Per Lega e M5s ci sarà posizione comune'

Global Compact - Salvini : non aderiamo : 12.02 "Il governo italiano non parteciperà all'assemblea a Marrakech. (...).Essendo una Repubblica parlamentare, il governo,rispettosamente e trasparentemente aspetterà che sia il Parlamento a dare le indicazioni",ma"ora è abbastanza affollato di iniziative".Così il ministro dell'Interno,Salvini,sull'annuncio della non adesione dell'Italia al Global migration compact. A settembre, Conte si era impegnato a sottoscrivere il Global compact ...

Global Migration Compact - l’Italia vuole abbandonare le assemblee per contare di più? : Cosa hanno in comune la decisione del governo italiano di non presentarsi alla conferenza internazionale sulle migrazioni di Marrakesh – e l’eventuale ritiro della firma dell’Italia dal Global Migration Compact – con la sentenza del Tar Lazio di imporre al governo italiano la pubblicazione dell’accordo bilaterale di cooperazione (anche militare), siglato tra Italia e Niger nel settembre 2017? Apparentemente nulla. Se però le ...

Migranti - governo diviso sul Global CompactSpaccatura M5s-Lega anche a BruxellesConte : "La decisione spetta al Parlamento" : Lega e M5s divisi sul Global compact for migration, il patto internazionale per garantire a livello internazionale una "migrazione sicura, ordinata e regolare". Conte si era impegnato davanti all'Onu, ora dichiara che la decisione spetterà al parlamento. Protesta il Pd

Global Compact : Conte diserta il vertice di Marrakech. Ma il M5s sarà lì con la delegazione del Parlamento Ue : "A Marrakech il governo non parteciperà, riservandosi di aderire o meno al documento solo quando il Parlamento si sarà pronunciato", annuncia in una nota il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo 24 ore di discussioni nel governo sul Global Compact, l'accordo Onu sull'immigrazione che verrà sottoscritto il 10 e 11 dicembre prossimi in Marocco. Il governo italiano non sarà lì, schiacciato alla fine sulla ...

Sui migranti Salvini detta la linea a Conte : "Il Global Compact non si firma" : Sulle politiche per l’immigrazione Matteo Salvini ricompone l’asse con i paesi sovranisti di Visegrád e annuncia che, il prossimo 10 e 11 dicembre, in occasione della riunione intergovernativa di Marrakech, in Marocco, l’Italia non firmerà il Global Compact per i rifugiati e i migranti (GCM). O megl

Global Compact - governo in crisi? Ecco come disinnescano la mina : INSIGHT/ Il Global Compact è potenzialmente una mina che rischia di mettere in crisi il governo. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato che non andrà il 10 e l'11 dicembre a Marrakech, dove è prevista la conferenza intergovernativa, per firmare il patto targato Onu Segui su affaritaliani.it