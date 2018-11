Global Compact | Salvini | ' Non firmiamo il Patto ONU su migrazioni | decide il Parlamento'

Il pasticcio del Global Compact : Pochi hanno detto che la causa principale delle migrazioni in atto, che vedono coinvolte oltre 258 milioni di persone nel mondo, non sono le guerre , causano "solo" 68 milioni di migrazioni, , ma la ...

Global Compact : Salvini - Lega è fermamente contraria ma non riusciranno a farci litigare : Roma, 29 nov 19:38 - , Agenzia Nova, - "La Lega è fermamente contraria al Global compact: l'immigrazione nel mio paese la gestisce il governo italiano non qualcuno dall'altra parte del mondo. Abbiamo comunque sempre trovato una posizione comune con Conte e Di Maio, non riusciranno a farci litigare". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite a "Porta a Porta" su Rai1. -- ,...

Sul Global Compact torna il malumore dei dissidenti M5s : "idiozia vicina a vergogna" : "Pretendere una gestione condivisa dell'immigrazione e poi disertare le sedi dove se ne parla è come minimo un'idiozia, ma si avvicina ad essere una vergogna". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S dissidente Elena Fattori, a proposito della vicenda del Global Compact, il patto Onu sull'immigrazione che il governo italiano ha deciso di non firmare, rinviando la questione al Parlamento e disertando il summit di Marrakesh.L'annuncio di non ...

Mogherini spiega a chi non vuol sentire : Il Global Compact non è quadro legalmente vincolante : 'Ci sono falsi miti da sfatare: non creerà nessun obbligo giuridico per gli Stati, è una delle tante azioni di politica, è un quadro da cui gli Stati possono trarre spunto per attuare le loro politiche nazionali'

Patto Onu sui migranti - lo strappo Salvini-Conte Global Compact : cos’è : Il governo non si presenterà il 10 e l’11 dicembre a Marrakesh per l’adesione al global compact, aspetterà che sia il Parlamento a decidere, ma la questione è rimandata a chissà quando

Paolo Becchi - Global Compact e immigrati : 'Giusto mandare al diavolo l'Onu che elimina i confini' : Il governo italiano ha espresso ieri la propria posizione sul Global compact for Migration, la dichiarazione dell' Onu che verrà firmata in Marocco nel mese di dicembre. Dopo le riserve espresse dal ...

Conte : su Global Compact idee diverse - giusto parlamentarizzare : Roma, 29 nov., askanews, - 'Non è vero che non siamo più parte del progetto' sul Global compact, 'sono due anni che si lavora. Adesso c'è da tirare le fila. C'è una diversità di opinioni che non deve ...

Global Compact for Migration - la Germania vota sì - la Slovacchia lo boccia - Sky TG24 - : Nel Bundestag 372 deputati hanno votato sì, 153 hanno votato contro il patto sull'immigrazione dell'Onu. Respinto invece dal Parlamento slovacco: secondo una risoluzione dei deputati il documento è in ...

Global Migration Compact - Berlino dice sì In Slovacchia il Parlamento vota contro Fdi : “C’è intesa Lega-M5s?”. Salvini : “Si” : Sul Global Migration Compact i Paesi dell’Ue stanno esprimendo le proprie posizioni in vista della firma attesa per il 10 e l’11 dicembre alla conferenza di Marrakech. E le decisioni prese finora confermano le previsioni della vigilia. Il Bundestag tedesco ha votato a favore del documento sulle migrazioni elaborato dalle Nazioni Unite: 372 deputati hanno votato sì, 153 hanno votato contro, 141 si sono astenuti. Anche la Slovacchia ha ...

Migranti : no Slovacchia a Global Compact : Per la maggioranza dei deputati slovacchi, il documento Onu è in contrasto con l'attuale politica di sicurezza e di migrazione di Bratislava. La settimana scorsa il ministro degli esteri slovacco, ...

Sul Global Compact Conte da avvocato del popolo a impiegato dei vicepremier : In politica, la forma è sostanza. Tanto più in democrazia. Dunque, un vicepresidente del consiglio che smentisce platealmente il premier dovrebbe poi disarcionarlo, oppure dimettersi. Così dicono, almeno, le regole canoniche.Ieri Salvini ha ridicolizzato il "suo" presidente del consiglio. Fingendo di ignorare che Conte aveva preso impegni solenni di votare il "migration Compact" parlando all'assemblea delle Nazioni Unite, ha ...