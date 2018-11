Glion lancia 3 master in Lusso | Hospitality Entrepreneurship e Finanza

Per rilanciare l'occupazione ci voGliono strumenti concreti - non assistenzialismo : L'assistenzialismo non è una risposta efficace. Ai giovani europei e alle persone che sono in difficoltà dobbiamo fornire strumenti che non servano solamente a mettere una pezza, ma che guardino al loro futuro nel lungo periodo. Dobbiamo fare di tutto per garantire loro il diritto ad avere opportunità di lavoro eque.La crisi economica ha reso peggiori le condizioni di lavoro di milioni di cittadini europei e per molti altri ...