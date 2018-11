Giulio Regeni | Procura di Roma accelera | indagherà poliziotti e agenti dei Servizi

Morte di Giulio Regeni - nuovo incontro tra inquirenti italiani ed egiziani. Presto i primi indagati : ROMA. Un nuovo incontro si è tenuto oggi al Cairo tra il procuratore generale della Repubblica araba d'Egitto e una delegazione della procura di Roma, guidata dal sostituto procuratore Sergio ...

Morte di Giulio Regeni - nuovo incontro tra inquirenti italiani ed egiziani. Presto i primi indagati : I pm di Roma al Cairo per fare un punto con i colleghi sull'inchiesta sull'omicidio del ricercatore italiano. La delegazione guidata dal sostituto Colaiocco annuncia l'iscrizione nel registro degli indagati di alcuni soggetti ritenuti coinvolti nel sequestro e nel depistaggio....

Regeni - il consulente egiziano della famiglia : "L'Italia onora al-Sisi. Ma chi cerca la verità per Giulio è in prigione" : Ahmed Abdallah, presidente del consiglio di amministrazione della Commissione per i diritti e le libertà, critica il nostro governo per aver invitato il dittatore al vertice di Palermo sulla Libia

Il governo del cambiamento : M5s dimentica Giulio Regeni e omaggia “il dittatore” al Sisi : Dopo la passerella di Conte e Fico in Egitto, ora arriva anche la visita ufficiale di Al-Sisi in Italia, la prima dopo l'omicidio di Giulio Regeni. È il governo dello stesso Movimento 5 Stelle che definiva il Presidente egiziano "un dittatore", che attaccava Gentiloni per il ritorno dell'ambasciatore italiano in Egitto, che metteva in relazione l'omicidio del ricercatore italiano con gli interessi delle aziende italiane?Continua a leggere

Via alla Conferenza per la Libia : c'è anche Al Sisi (e l'ombra di Giulio Regeni) : Manifestazione a Palermo nel giorno dell'apertura della Conferenza internazionale per pacificare la Libia. Presente il...

Milano - Giulio Regeni e Valeria Solesin insieme nel murale : "I loro sorrisi una sfida alla morte" : Inaugurata l'opera degli artisti Rosk e Loste: "Ricordiamo e celebriamo i giovani a cui è stato rubato il futuro"

Noi - genitori di Giulio Regeni - senza verità da 32 mesi : Carissimo signor Presidente, oggi siamo qua, grazie alla Sua disponibilità e alla generosità di tanti cittadini italiani che ci sono stati vicini e che hanno voluto dimostrare in modo concreto il loro ...

‘A Roma per Giulio’ : Il 3 ottobre al Teatro India serata in memoria di Giulio Regeni : Roma – Mercoledì 3 ottobre (ore 20.30) al Teatro India una grande manifestazione in ricordo di Giulio Regeni, lo studente italiano torturato e ucciso al Cairo nel febbraio 2016, il cui corpo vessato è divenuto il simbolo di coraggio, di libertà, ma anche delle profonde contraddizioni che gravano sul nostro tempo. La serata si terrà in occasione dell’arrivo a Roma – tappa finale di un percorso articolato su tutta l’Italia – di una staffetta ...