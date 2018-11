Giro d’Italia 2019 | proteste degli ambientalisti | la tappa con arrivo al Lago del Serrù

Giro d’Italia 2019 - Romain Bardet rinuncia alla Corsa Rosa. La AG2R correrà con Vuillermoz : Romain Bardet non parteciperà al Giro d’Italia 2019. Il francese aveva parlato in merito la possibilità di una presenza alla Corsa Rosa ma oggi è arrivata la conferma della sua assenza da parte di Vincent Lavenu, manager della AG2R, in un’intervista concessa a L’Equipe: il capitano della formazione transalpina dirotterà la sua attenzione sul Tour de France, il percorso della nostra Corsa a tappe non è congeniale alle sue ...

Giro d’Italia 2019 - dove verrà trasmesso in diretta tv in chiaro? I problemi dell’accordo Rai-RCS e le varie ipotesi : La RAI e RCS non avrebbero ancora trovato l’accordo in merito ai diritti televisivi delle gare di ciclismo più importanti tra cui anche il Giro d’Italia 2019. Come ha riportato Il Messaggero, il costo del pacchetto (che comprende anche Giro di Lombardia, Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico) sarebbe particolarmente oneroso perché si parla di 18 milioni di euro contro i 12 del contratto attuale e in più la produzione sarebbe a carico del ...

Ciclismo - il possibile programma gare di Vincenzo Nibali nel 2019. Partenza in Colombia? Obiettivi classiche e Giro d’Italia? : Di ritorno dalle vacanze si può iniziare a pensare alla nuova stagione: Vincenzo Nibali, uomo di punta dell’Italia del Ciclismo su strada, a breve dovrà programmare il suo 2019. Il siciliano sabato 8 dicembre si riunirà insieme ai compagni in quel di Torino come aveva riportato Tuttosport qualche settimana fa, poi il capitano della Bahrain Merida andrà in raduno insieme alla sua squadra sull’isola di Hvrar (Croazia), consueta località dove ...

Ciclismo - la Rai potrebbe non trasmettere il Giro d’Italia e molte altre corse : Mentre i corridori stanno ricominciando a pedalare e a pianificare i programmi in vista della prossima stagione, sul Ciclismo italiano si stanno addensando nuove nubi. Tutte le più importanti corse del nostro paese, a cominciare dal Giro d’Italia, potrebbero non essere più trasmesse dalla Rai. Il contratto tra RCS Sport, la società organizzatrice della corsa rosa e di quasi tutte le più importanti gare italiane, e la tv di Stato è scaduto al ...

Giro d’Italia 2019 - a rischio la diretta tv sulla Rai? Contratto costoso con Rcs : Il Giro d’Italia 2019 potrebbe non essere trasmesso dalla Rai. Questa è la notizia riportata da Il Messaggero secondo il quale il network pubblico non avrebbe ancora trovato un accordo con Rcs, organizzatore della Corsa Rosa, in merito ai diritti televisivi. Il Contratto non ancora siglato prevede un pacchetto con le corse italiane più importanti: oltre alla corsa a tappe di tre settimane ci sono anche Giro di Lombardia, Milano-Sanremo, ...

Ciclismo - Riccardo Minali alla Israel Academy : “Voglio presentarmi competitivo al Giro d’Italia - l’importante è vincere” : Passato professionista nel 2017, Riccardo Minali, figlio d’arte (suo padre Nicola è stato plurivincitore di tappe tra Tour, Giro e Vuelta), è stato costretto ad una svolta. Gli scarsi risultati di questa stagione non hanno convinto l’Astana che non ha rinnovato il contratto del 23enne di Isola della Scala: il velocista è sceso di categoria passando comunque ad una realtà del Ciclismo internazionale come la Israel Cycling ...

Ciclismo - presentato il Tour of the Alps 2019 : percorso impegnativo - cinque tappe prima del Giro d’Italia : Questa mattina è stato presentato il percorso del Tour of the Alps 2019, piccola corsa a tappe che si disputerà dal 22 al 26 aprile e che può essere considerata un antipasto del Giro d’Italia che scatterà due settimane dopo da Bologna. A essere coinvolti in questo evento euroregionale saranno il nostro Paese e l’Austria: non mancheranno le salite, il percorso è impegnativo anche se sembra meno selettivo rispetto agli ultimi ...

Ciclismo - il Giro d’Italia verso un cambio di data nel 2020 per evitare il California : La riforma del Ciclismo professionistico che nascerà nel 2020 promette diverse novità anche sul calendario delle corse più importanti. Un tema molto dibattuto e che finora non ha trovato una soluzione è quello della sovrapposizione di alcune gare di livello World Tour. Un esempio lampante è quello tra Parigi Nizza e Tirreno Adriatico, o quello tra la Vuelta Espana e le due corse in linea che si svolgono in Canada. Negli ultimi anni la promozione ...

Giro d’Italia 2020 - cambiano le date? Possibile slittamento nel calendario - da evitare sovrapposizione col California : Il Giro d’Italia potrebbe subire una piccola grande rivoluzione nella propria collocazione in calendario a partire dal 2020. Attualmente la Corsa Rosa si svolge nel mese di maggio con la conclusione nei primi giorni di giugno. Contemporaneamente, però, si corre anche il Giro di California che nelle ultime stagioni ha portato via diversi big all’evento che si disputa nel nostro Paese (per quanto riguarda il 2018 basti pensare a Peter ...

Giro d’Italia 2019 : percorso - tutte le salite - le tappe clou - i possibili partecipanti - il calendario. La guida sulla Corsa Rosa : Mancano ancora diversi mesi al Giro d’Italia 2019 che si disputerà da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno ma l’attesa degli appassionati è già alle stelle, il conto alla rovescia verso la Corsa Rosa è già partito, la 102^ edizione della grande Corsa a tappe. Il percorso che si snoderà in particolar modo per il Nord e il Centro Italia sarà caratterizzato da ben tre cronometro e da diverse salite impegnative che metteranno a dura ...

Ciclismo – Dal Giro d’Italia alla vita da padre premuroso - Froome si racconta : “sul Finestre il giorno più bello della mia carriera” : Chris Froome si racconta in una lunga intervista: il keniano bianco ripercorre l’emozione della vittoria del Giro d’Italia 2018 e parla della sua vita da uomo normale “Al Tour una volta ho vinto attaccando in discesa, un’altra in pianura con Sagan. Non sono uno che attacca solo negli ultimi chilometri di salita. Al Giro dovevo rischiare il tutto per tutto, 4° o 11° non cambiava nulla. Nella mia testa sentivo che ero ...

Giro d’Italia 2019 : il percorso - le date - le 21 tappe e tutti i principali partecipanti : Il Giro d’Italia 2019 si preannuncia particolarmente stuzzicante e accattivante, la Corsa Rosa ormai giunta alla 102^ edizione regalerà sicuramente grandi emozioni perché si snoderà su un percorso molto interessante e variegato che esce anche dagli abituali schemi a cui eravamo abituati nelle ultime stagione. Addirittura tre cronometro ma molto impegnative, nessuna salita di rilievo fino alla dodicesima tappa, poi una seconda parte ...

Dall’addio di Gaviria alla Quick Step al Giro d’Italia 2019 - Elia Viviani estasiato : “sembra quasi il Giro dei sogni” : L’annata quasi perfetta di Elia Viviani e il Giro d’Italia 2019: le parole del ciclista italiano della Quick Step Floors E’ stata presentata la scorsa settimana l’edizione 2019 del Giro d’Italia. Presente alla presentazione ufficiale, anche Elia Viviani, che ha raccontato le sue prime impressioni riguardo il percorso della Corsa Rosa. Interpellato durante L’Arena, la maglia ciclamino dell’edizione ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Vi racconto la mia annata perfetta. Giro d’Italia 2019? Sembra quello dei sogni” : Elia Viviani ha concluso una grandissima stagione durante la quale ha conquistato 18 successi, l’uomo più vincente della stagione tra i professionisti. Il ciclista veronese ha fatto visita alla redazione de L’Arena dove ha raccontato la sua annata perfetta: “Le giornate negative sono limitate a due: la mancata vittoria alla Gand-Wevelgem e la Sanremo dove qualcosa mi è mancato. È stata una scelta perfetta quella di correre due ...