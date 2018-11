Giornata nazionale contro l’AIDS | a che punto siamo?

25ª Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità - Lega del Filo d’Oro : “Necessari cambiamenti culturali e adeguamenti normativi” : Inclusione sociale, autodeterminazione e autonomia per le Persone con Disabilità. Ma non solo. Un vero e proprio cambiamento culturale per andare oltre l’handicap e vedere la Disabilità come una condizione che può essere superata, se supportata da un contesto e un ambiente favorevoli. Sono questi gli auspici della Lega del Filo d’Oro – che da oltre cinquanta anni si prende cura delle Persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e ...

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne " Il Teatro di Sacco porta in scena "Io non ho pace" tratto dal libro "Io so' Carmela"... : Lo spettacolo teatrale racconta un fatto di cronaca realmente accaduto, quello di Carmela Cirella, morta suicida a 13 anni soltanto. Il racconto si dipana tra le parole del padre di Carmela , Roberto ...

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - l'adesione di Fratelli d'Italia a Cava de'Tirreni : ... né a Cava né in nessuna altra parte del mondo». Ed è proprio con tale obiettivo che l'associazione "Frida – contro la violenza di genere", della presidente Ilaria Sorrentino, opera sul territorio e ...

“La partita di tutti”. Lo spot delle pallavoliste per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne : In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre le giocatrici della pallavolo femminile italiana, tra cui le “azzurre” Paola Egonu e Cristina Chirichella, hanno preso recitato nello spot voluto da Palazzo Chigi “Ringrazio le testimonial di una campagna di sensibilizzazione che, attraverso il claim #lapartitaditutti, punta sul valore della squadra. E ringrazio l’amministratore delegato ...

Violenza sulle donne : la Giornata internazionale - per fermare la strage : Incontri, dibattiti, manifestazioni, in Italia e nel mondo per dire no alla strage e ricordare le vittime che non hanno distinzioni geografiche, né di età, né di classe sociale -

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne : il palinsesto di Premium Cinema : La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne sta avendo un eco importante nel nostro Paese. Soprattutto per quanto riguarda la decisioni delle emittenti nazionali di sostenere la campagna contro la violenza di genere. Il palinsesto di Premium Cinema del 25 novembre 2018 propone infatti un ciclo di film a tema: la sua risposta personale che mette al centro donne coraggiose ed in grado di opporsi ai loro aguzzini. Cinema Emotion, la ...

Giornata nazionale contro la Violenza di genere - migliaia di donne in piazze per "Non una di Meno" : Roma - Un segno rosso sulle guance per ricordare il sangue delle violenze, tanta rabbia e 106 palloncini rosa lanciati in cielo a ricordo delle donne vittime di Violenza maschile nel 2018. La manifestazione con corteo promossa a Roma dal Coordinamento 'Non una di meno' ha registrato un buon numero di presenze (circa 10 mila secondo gli organizzatori al momento della partenza da Piazza della Repubblica), con tante donne arrivate nella ...

25 Novembre Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne : 32 femminicidi nei primi 9 mesi del 2018 : Lanciata anche la campagna bipartisan 'Non è normale che sia normale' presentata dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna, a cui hanno aderito uomini e donne del mondo dello spettacolo e della ...

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - Ust Cisl Magna Graecia : lotta di civiltà : Mettendo in campo tutte le iniziative possibili per impedire il perpetrarsi di casi che, tutti i giorni, la cronaca ci propone. Le notizie sui femminicidi arrivano nelle case degli italiani come ...

Giornata Internazionale della violenza contro le donne a Vittoria : Domani, domenica 25 novembre a Vittoria si celebrerà la Giornata Internazionale della violenza contro le donne. Due iniziative. Ecco quali

Pozzilli. Giornata nazionale del Parkinson - gli specialisti del Neuromed incontrano pazienti e familiari : Un paziente su 4 ha meno di 50 anni e il 10% ha meno di 40 anni, questo soprattutto perché oggi la scienza è in grado di porre una diagnosi ai primi sintomi, quando la malattia è ancora in fase molto ...

COLLETTA ALIMENTARE 2018/ Giornata nazionale oggi 24 novembre - diretta : le parole di Chiamparino - IlSussidiario.net : COLLETTA ALIMENTARE 2018, Giornata nazionale oggi, 24 novembre: i volontari sono impegnati in circa 13.000 supermercati su tutto il territorio

Roccamandolfi - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - drappo rosso sul balcone municipale : Essere donna il 25 novembre non dovrebbe voler dire solo denunciare, ma l'essere donna dovrebbe significare proporre una propria visione del mondo, vedersi e amarsi come ogni essere umano al di là e ...