Ginnastica artistica | l' orizzonte si apre a nuove tendenze

Ginnastica - Giorgia Villa si racconta : “Tra Europei e Olimpiadi - la mia passione - le mie compagne - la mia artistica” : ESCLUSIVA OA SPORT – Giorgia Villa è stata festeggiata nel suo paese, a Brembate è stata organizzata una bella festa per la ginnasta che ha giganteggiato tra le under 16 in questa stagione a livello internazionale. Abbiamo colto l’occasione per intervistare la 15enne, la grande promessa dell’artistica italiana. Quest’anno hai vinto il concorso generale agli Europei juniores e alle Olimpiadi giovanili, quale è stato ...

Mondiali Ginnastica artistica 2018 - Lodadio bronzo agli anelli : L'Italia torna sul podio dei Mondiali di ginnastica artistica maschile. Marco Lodadio ha conquistato il bronzo agli anelli con il punteggio di 14.900, a quattro decimi dal greco Eleftherios Petrounias,...

Ginnastica artistica - Mondiali : Italia maschile sul podio dopo 8 anni - Lodadio bronzo negli anelli : DOHA - In un post pubblicato questa mattina su Instagram aveva scritto: 'Vada come vada, sognate con me'.Oggi pomeriggio ai Campionati del Mondo di Doha Marco Lodadio nella finale degli anelli ha conquistato il podio, vincendo una medaglia di bronzo che alla Ginnastica artistica maschile mancava da otto anni, l'ultimo a riuscirci era ...

Medagliere Mondiali Ginnastica artistica 2018 : tutti i podi e i risultati. C’è l’Italia col bronzo di Lodadio! : I Mondiali 2018 di ginnastica artistica si disputano all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Di seguito il Medagliere. Medagliere Mondiali ginnastica artistica 2018: NAZIONE ORO ARGENTO bronzo USA 3 1 1 Russia 2 2 1 Cina 2 1 1 Belgio 1 0 0 Grecia 1 0 0 Giappone 0 2 1 Brasile 0 1 0 Canada 0 1 0 Gran Bretagna 0 1 0 Cina ...

Ginnastica artistica - Simon Biles nella storia : quarto mondiale nell'all-around : Simon Biles sempre più nella storia. La 21enne statunitense ha vinto per la quarta volta in carriera il titolo mondiale di Ginnastica nell'all-around a Doha, superando il record di tre titoli della ...

Ginnastica artistica - Simone Biles nella storia : quarto titolo mondiale individuale nell'all-around : DOHA - Simone Biles compie un ulteriore passo nella storia della Ginnastica artistica. La statunitense ha vinto per la quarta volta in carriera il titolo mondiale di Ginnastica nell'all-around a Doha, ...

Calendario Mondiali Ginnastica artistica 2018 : date - programma - orari e tv : I Mondiali 2018 di ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Per la prima volta nella storia, la rassegna iridata sbarcherà in Medio Oriente: ci aspettano dieci giorni di grande spettacolo con i migliori campioni in circolazione pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie più ambite. Dopo due anni di assenza dall’ultima grande uscita internazionale, torneranno protagoniste le gare a ...

Ginnastica artistica - la Nazionale Italiana in partenza per Doha dove si terrà il Campionato del Mondo : Dal 21 al 24 ottobre, nell’Aspire Dome della capitale del Qatar, andranno in scena le prove podio per poi proseguire con qualificazioni e finali La Ginnastica artistica azzurra è in partenza per il 48esimo Campionato del Mondo di Doha. La squadra maschile è composta da Ludovico Edalli (Aeronautica Militare), Marco Lodadio (Aeronautica Militare), Andrea Russo (Ginnastica Civitavecchia), Marco Sarrugerio (Juventus Nova Melzo), Carlo ...

Buenos Aires 2018 - fantastico tris d'oro per Giorgia Villa nella Ginnastica artistica : La Regina della ginnastica artistica ai Giochi giovanili di Buenos Aires 2018 si chiama Giorgia Villa. L'azzurra, infatti, ha aggiunto alla sua collezione personale il terzo oro olimpico, dopo quelli ...

LIVE Ginnastica artistica - Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : Giorgia Villa quarta alla trave - ultimo assalto al corpo libero : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime Finali di Specialità alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Le ragazze si cimenteranno tra trave e corpo libero, in palio gli ultimi titoli di questa rassegna a cinque cerchi e Giorgia Villa andrà a caccia di nuove medaglie. La bergamasca vuole mettere l’ultimo sigillo dopo aver vinto il titolo nel concorso generale e al volteggio oltre ...

LIVE Ginnastica artistica - Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : Giorgia Villa per l'ultimo sigillo - la Fata all'assalto tra corpo libero e ... : OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle ultime Finali di Specialità alle Olimpiadi Giovanili 2018 , trave e corpo libero, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per ...

LIVE Ginnastica artistica - Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : Giorgia Villa per l’ultimo sigillo - la Fata all’assalto tra corpo libero e trave : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime Finali di Specialità alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Le ragazze si cimenteranno tra trave e corpo libero, in palio gli ultimi titoli di questa rassegna a cinque cerchi e Giorgia Villa andrà a caccia di nuove medaglie. La bergamasca vuole mettere l’ultimo sigillo dopo aver vinto il titolo nel concorso generale e al volteggio oltre ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Lay Giannini chiude ottavo la finale agli anelli : Assegnati due titoli nella giornata odierna per quanto riguarda la Ginnastica artistica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: si sono disputate infatti le finali di specialità degli anelli e del volteggio maschili. Nella prima delle due era impegnato il nostro Lay Giannini, che però ha chiuso ottavo ed ultimo tra gli atleti che hanno disputato l’atto conclusivo. Nella finale agli anelli si è imposto il nipponico Takeru Kitazono con lo ...

Ginnastica artistica : Giorgia Villa medaglia d'oro alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires : A 16 anni un'italiana guarda tutti dall'alto in basso nella Ginnastica artistica. A Buenos Aires Giorgia Villa sbaraglia la concorrenza e conquista la medaglia d'oro nel concorso generale individuale. ...