Giappone | vendite retail cresciute del 3 | 5% annuo in ottobre

Apple 'taglia' il prezzo dell'iPhone Xr in Giappone per aumentare le vendite : Non è noto se gli incentivi si estenderanno anche agli operatori di telecomunicazioni di altri paesi del mondo. La testata americana, nei giorni scorsi, ha riportato di un rallentamento da parte di ...

Nintendo Switch : grande crescita delle vendite in Giappone grazie a Pokemon Let's Go : Sappiamo già che Pokemon Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! hanno venduto oltre 600.000 copie in Giappone e 3 milioni di unità in tutto il mondo nella prima settimana. Tuttavia, come segnala Gamingbolt, anche le vendite hardware hanno subito una spinta considerevole. Secondo l'ultimo report di Media Create relativo alle vendite hardware e software Giapponesi, Nintendo Switch ha venduto oltre 200.000 unità la scorsa settimana in Giappone, una ...