Giallo tessere elettroniche | tutte le contraddizione di Di Maio Ma l affidamento a Poste

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Nessun Giallo tessere - verranno stampate dalle Poste' : ... "Fratelli d'Italia pretende che i ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria chiariscano le dichiarazioni rilasciate ieri dal vice ministro all'Economia Laura Castelli. Stando alle sue parole infatti, ...

Di Maio e le tessere del reddito di cittadinanza : nessun Giallo - in stampa alle Poste - : Il caso si è riacceso dopo che Laura Castelli, sottosegretaria al ministero dellEconomia e delle Finanze, interrogata sullargomento, si era rifiutata di rispondere. Le opposizioni protestano per una ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : Poste Italiane stamperà le tessere - nessun 'Giallo' : ... smentisce l'esistenza di un 'caso' intorno alle tessere per il Reddito di cittadinanza sulle quali la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli, durante un'intervista con Lilli Gruber, non aveva ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Non c’è nessun Giallo sulle tessere”. Poi la spiegazione su chi le stamperà : “Non c’è nessun giallo sulle tessere elettroniche. Ho già dato ordine al mio staff, da due settimane, di lavorare con Poste per avviare tutto il progetto sul Reddito di cittadinanza, che include la stampa”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul processo che dovrà dare il via alla nuova misura fortemente voluta dal M5s. L'articolo Reddito di cittadinanza, Di Maio: “Non c’è nessun ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Nessun Giallo sulle tessere - ho dato ordine di lavorare con le Poste” : “Da due settimane ho dato ordine al mio staff di lavorare con Poste per tutto, inclusa la stampa delle tessere, non c’è nessun giallo”. Luigi Di Maio cerca di chiudere le polemiche sulle card per il Reddito di cittadinanza. Polemiche che non si fermano da quando, la settimana scorsa, intervenendo a Piazzapulita il vicepremier ha annunciato che sono già in preparazione nonostante manchi il provvedimento attuativo della misura di ...

Reddito di cittadinanza - Luigi Di Maio : “Nessun Giallo - le tessere le stamperà Poste” : Le tessere per il Reddito di cittadinanza verranno stampate da Poste italiane. Ad assicurarlo è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, spiegando che il suo staff è al lavoro con Poste anche per la stampa delle tessere. Smentendo, però, quanto dichiarato da lui stesso negli scorsi giorni: le tessere non sono già state stampate, come lasciato intendere finora.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - Luigi Di Maio : “Nessun Giallo - le tessere le stampa Poste” : Le tessere per il Reddito di cittadinanza verranno stampate da Poste italiane. Ad assicurarlo è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, spiegando che il suo staff è al lavoro con Poste anche per la stampa delle tessere. Smentendo, però, quanto dichiarato da lui stesso negli scorsi giorni: le tessere non sono già state stampate, come lasciato intendere finora.Continua a leggere

Di Maio : «Nessun Giallo sulle tessere del reddito - le stamperà Poste Italiane» : Il vicepremier M5S ha annunciato il via alle «Carte di cittadinanza» per avere il sussidio. Ma al ministero non c’è traccia. La sottosegretaria Castelli in tv non risponde

Reddito di cittadinanza - scoppia il Giallo delle tessere. Castelli : già in stampa. Il Pd : pronti a denunciare : Le tessere per usufruire del Reddito di cittadinanza sono già in stampa. Lo aveva detto qualche giorno fa Luigi Di Maio, lo ha ripetuto ieri a La7 il sottosegretario all'Economia Laura Castelli, salvo non voler dire né dove né chi le starebbe stampando,. 'A questo punto pretendiamo una risposta pubblica dal Presidente del Consiglio. Siamo di fronte ad un danno ...