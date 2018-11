GF Vip | Teresanna Pugliese sulla coppia Monte-Salemi | ' Durano Natale e Capodanno'

Blastingnews

(Di giovedì 29 novembre 2018), ospite nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, si è scagliata contro il suo ex fidanzato Francesco. L’ex tronista di Uomini e Donne si è espressa in merito alla neo, nata tra le mura del Grande Fratello Vip. Secondo la, la storia tra Francescoe Giulianon decollerà affatto. Incalzata dalle domande della conduttrice,si è espressa così: 'Se riusciranno a tagliare il panettone insieme? Magari grazie allo spirito delle feste, ma arriveranno fino a'. L’ex ragazza del gieffino, in una passata intervista, aveva dichiarato di non provare assolutamente più alcun sentimento nei confronti del tarantino. Ad oggi, infatti, la donna è mamma di un bambino di nome Francesco e presto convolerà a nozze con il suo uomo.La relazione tra i due gieffini al momento è piuttosto turbolenta e il carattere dell’ex naufrago, in ...