Genitori | datevi all' agricoltura

(Di giovedì 29 novembre 2018) L'Istat ha appena comunicato un ulteriore riduzione delle nascite. Quindicimila bambini in meno nel 2017 rispetto all'anno precedente. È lo specchio di un Paese che non investe sul futuro. Perché in Italia nascono meno bambini di quanto le persone desiderino e meno di quanto sarebbe auspicabile per dare basi solide al futuro del nostro Paese.Sappiamo che per invertire questa tendenza - in modo che maternità e paternità siano scelte libere, né un destino, né una rinuncia - ci vogliono investimenti pubblici coerenti e a lungo termine, e l'effetto moltiplicatore dell'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.In particolare, bisogna destinare più risorse alla cura e alla crescita dei bambini, promuovere il lavoro dei giovani e delle giovani e, soprattutto, incentivare e sostenere la condivisione delle ...