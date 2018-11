ilnapolista

: Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? CR7 meraviglia! La Juve passa ? La Roma sbaglia ed è seconda #UCL ? Inter scaccia… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? CR7 meraviglia! La Juve passa ? La Roma sbaglia ed è seconda #UCL ? Inter scaccia… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? Inter e Napoli all'ultimo respiro ?? Così CR7 è diventato re d'Europa ??? Milan, l… - napolista : Gazzetta: Napoli, in Champions c'è l'effetto Ancelotti -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Il commento-Stella Rossa certifica che la squadra partenopea è ancora in corsa nel girone della morte. Anzi, dopo cinque partite è primo in classifica, imbattuto contro Psg e Liverpool. Una specie di miracolo di Natale leggermente fuori stagione, giusto di qualche giorno. Potrà compirsi ad Anfield, tra due settimane.Il commento sulladello Sport di Alessandro De Calò individua il “responsabile” del cambio di passo: «In un girone ancora più terribile, contro due grandi squadre come Psg e Liberpool, ilscrive una bellissima storia.è imbattuto, ieri ha liquidato la Stella Rossa con un 3-1, meritava di passare a Belgrado e con Neymar, ma il bello è che ha ancora il suo destino in mano: se vince ad Anfield si qualifica da primo, se pareggia va avanti e può farlo anche se perde di misura, segnando almeno un gol nella tana dei Reds. Per Carletto ...