G20 | atterraggio emergenza aereo Merkel

G20 - atterraggio d'emergenza per l'aereo di Angela Merkel diretto a Buenos Aires : Paura per Angela Merkel . l'aereo che portava la cancelliera tedesca al G20 di Buenos Aires , partito da Berlino, ha dovuto compiere un atterraggio d'emergenza a Colonia, a causa di problemi...

Angela Merkel - atterraggio d'emergenza per l'aereo della Cancelliera diretto al G20 : atterraggio d'emergenza per il volo di Angela Merkel diretto a Buenos Aires, sede del vertice del G20. Il 'Konrad Adenauer', l'areo di stato usato dalla Cancelliera tedesca, dopo essere decollato da ...

L’aereo con cui Angela Merkel stava viaggiando verso l’Argentina per il G20 ha dovuto fare un atterraggio di emergenza : L’aereo con cui Angela Merkel stava viaggiando verso l’Argentina per il G20 ha dovuto fare un atterraggio di emergenza per un problema tecnico. L’aereo è atterrato a Colonia, in Germania, dove i passeggeri hanno atteso l’arrivo di un aereo sostitutivo