filodirettomonreale

: Condannate, invece, la dirigente della Regione, Ciaceri e la funzionaria del Genio Civile, Giuffrè - MonrealeNews : Condannate, invece, la dirigente della Regione, Ciaceri e la funzionaria del Genio Civile, Giuffrè - FiloDirettoM : Furnari, terreno pubblico svenduto. Assolta Ninfa Cangemi: 'Ho subito due anni di sofferenze, di ansie' - ... -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Monreale, 29 novembre 2018 È stataper non avere commesso il fatto la monrealese. La donna, funzionario direttivo dell'assessorato all'economia della Regione Siciliana, era stata coinvolta in un'indagine scoppiata nel 2016 in seguito ad un servizio de "Le Iene", la nota trasmissione di Italia Uno. I fatti risalgono al 2014. Gli ...