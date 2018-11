Ftse Mib strappa il segno più | exploit di Luxottica e Ferrari

Borse Ue tengono su effetto Powell. Luxottica dà addio a Ftse Mib con +4% : Usa: +2% annuo inflazione Pce a ottobre, in linea con le attese L'inflazione negli Stati Uniti resta a livelli considerati ottimali per un'economia in salute. La misura preferita dalla Federal ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 29/11/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il derivato italiano , portandosi a 19.185. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo ...

Andamento Future Ftse Mib del 29/11/2018 - ore 15.40 : Tentennante il FIB che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 19.300, in ...

Partenza in deciso rialzo per Piazza Affari - Ftse Mib +1 - 12% : Roma, 29 nov., askanews, - Avvio tonico per Piazza Affari, con l'Ftse Mib che già dalle prime battute guadagna l'1,12%, a 19.329 punti.

Borsa Italiana oggi subirà il rally di Wall Street? Come posizionarsi sul Ftse Mib : Come sempre, le nostre decisioni sulla politica monetaria saranno prese con l'obiettivo di mantenere l'economia sui binari, alla luce del diverso outlook relativo ai posti di lavoro e all'inflazione "...

Piazza Affari : crocevia Ftse Mib - da Strasburgo a Buenos Aires : Il Presidente della Federal Reserve Powell: Tra "le fonti di rischio che possono innescare situazioni di stress in qualsiasi momento" sui mercati e sull'economia globale ci sono anche "le trattative ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 28/11/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il derivato italiano , portandosi a 19.200. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 28/11/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il principale indice della Borsa di Milano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 19.208. Operativamente le attese propendono per la ...

Ftse Mib : la tensione politica continuerà ancora a lungo : Dalle indiscrezioni i tecnici del Governo, il ministro dell'Economia Tria e il ministro degli Affari UE Savona, spingerebbero per portare il rapporto deficit/PIL dal 2,4% al 2% ovvero oltre 7 ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 27/11/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente il derivato italiano , attestandosi a 19.135, con un calo dello 0,41%. Attesa per il resto della seduta un'...

Andamento Future Ftse Mib del 27/11/2018 - ore 15.40 : Leggero ribasso per il FTSE MIB Future , mentre brilla il Future sul DAX , update 27/11/2018 15.40, Lieve ribasso per il FIB , nonostante il derivato di Francoforte mostri un consistente rialzo. Il ...

Video. il Ftse Mib resta vicino ai massimi di periodo : Rimbalzo per Mondo Tv. Poste, Falck Ren. e Banco Bpm in prossimita' di resistenze rilevanti. Bene Atlantia che entra nella lista dei migliori per l'analisi tecnica pubblicata sulla nostra pagina ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 26/11/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il derivato italiano , portandosi a 19.230. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo ...

Borsa - mercati credono a pace Italia-Ue.Milano vola : Ftse Mib+2 - 82% : Roma, 26 nov., askanews, - I mercati credono a una possibile composizione del contrasto tra il governo italiano e la Commissione Europea sulla manovra di bilancio, dopo le dichiarazioni dei leader ...