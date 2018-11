Fredy Pacini | “Si avvicinava col piccone e ho sparato alle gambe | ho la coscienza a posto”

Arezzo - quando l’imprenditore Fredy Pacini raccontava la sua odissea : “Dormo in officina per difendermi dai furti” : La scorsa notte ha esploso 5 colpi di pistola quando ha sentito rumori nella sede della sua ditta all’interno della quale dormiva dopo aver subito diversi furti (6 formalmente denunciati) negli ultimi anni. Il ladro, un moldavo di 29 anni, è morto e il proprietario dell’azienda Fredy Pacini, un gommista di Monte San Savino, in provincia di Arezzo, è ora indagato per eccesso di legittima difesa. Un servizio realizzato da Tele Etruria, documenta ...