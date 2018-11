Francia | chiamano il figlio “Griezmann Mbappé” come i calciatori Il Comune si rivolge al

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 novembre 2018) L’amore per la nazionale dei Blues – fresca vincitrice del secondo Mondiale della sua storia in Russia – ha portato una coppia francese residente neldi Brive-la-Gaillarde, nel centro della, a decidere di chiamare il primo, nato nel mese di novembre, “Griezmann Mbappé”, usando i cognomi dei due giocatori più rappresentativi della squadra di Deschamps. Un vicenda che, dopo la segnalazione del, ha chiamato in causa il Tribunale degli affari familiari che ora dovrà decidere se il bambino potrà chiamarsi o menoi due attaccanti di Paris Saint Germain e Atletico Madrid.Secondo quanto riporta il quotidiano locale La Montagne, l’ufficiale di Stato Civile ha deciso dirsi alla Procura della Repubblica perché la scelta della coppia potrebbe essere “contraria all’interesse del minore”. Secondo il ...