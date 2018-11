Francesco Monte innamorato di Giulia? La confessione a Silvia Provvedi

Grande Fratello Vip - Francesco Monte raccomandato? Alfonso Signorini : «Non lo conosco e non mi piace - ha le gambe a X» : Da circa una settimana 'Striscia la notizia' prende in giro Alfonso Signorini, opinionista del GF . L'accusa è quella di avere un occhio di riguardo, durante il Grande Fratello Vip, programma seguito ...

Mattino 5 : Ivan Cattaneo lancia una frecciata a Francesco Monte e Elia : Ivan Cattaneo su Francesco Monte e Elia Fongaro: “Storie d’amore inventate” Senza peli sulla lingua, Ivan Cattaneo ha parlato del suo percorso al Grande Fratello Vip 3. Il cantante, intervistato a Mattino 5, non ha risparmiato una serie di frecciate ai suoi ex compagni di avventura e in particolare a Francesco Monte e Elia Fongaro. Pur usando parole lusinghiere nei confronti dell’ex tronista, Cattaneo ha ammesso che le ...

Grande Fratello Vip - Signorini replica a Striscia : "Francesco Monte raccomandato? Mi faccio una risata" : Ospite nel talk di Piero Chiambretti, l'opinionista smentisce le insinuazioni del tg satirico: "Monte non lo conosco, mai avuto contatti con lui".

Giulia Salemi e Francesco Monte si lasceranno per colpa di Fariba? : Giulia Salemi infastidita dalla madre: la storia con Monte è in pericolo? Alti e bassi per Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Per l’influencer 24enne non c’è pace. Dopo aver finalmente conquistato il cuore di Francesco Monte e averlo convinto ad ufficializzare la loro relazione, la nuova intromissione di Fariba, la madre, ha fatto traballare nuovamente la coppia. In queste ore, Giulia Salemi si è confidata con Andrea Mainardi. ...

Ivan Cattaneo contro Francesco Monte / 'Mi stavo quasi innamorando di lui e gliel'ho detto - ma poi...' - IlSussidiario.net : Ivan Cattaneo fa un passo indietro e, dopo la dichiarazione d'amore fatta a Francesco Monte, prende le distanza da lui. Ecco le sue parole e i motivi...

Francesco Monte attacca Giulia Salemi al GF Vip : “Sei superficiale!” : Grande Fratello Vip: Giulia Salemi criticata da Francesco Monte Siamo alle solite! La pace tra Giulia Salemi e Francesco Monte al Grande Fratello Vip dura quanto un gatto in tangenziale. Negli ultimi giorni l’influencer italo-persiana è stata spensierata e allegra, ma i malumori sono iniziati subito dopo la diretta del tredicesimo appuntamento del reality show. In compagnia di Francesco Monte e Silvia Provvedi, la Salemi ha rivelato di ...

Pomeriggio 5. Francesco Monte demolito dalla ex Teresanna Pugliese : 'Lui e Giulia Salemi - a Capodanno...' : Un siluro in diretta su Francesco Monte . Ospite di Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso c'è Teresanna Pugliese , ex di Monte ai tempi di Uomini e donne . Quando le chiedono quali probabilità abbia di ...

GF VIP - Francesco Monte aiutato e protetto dalla produzione secondo Striscia la Notizia : Francesco Monte è sicuramente uno tra i personaggi più embrematici di questa terza edizione del Grande Fratello VIP. L'ex tronista di Uomini e Donne e concorrente più discusso dell'Isola Dei Famosi, Monte è approdato al GF VIP destando la curiosità e l'approvazione generali. Nelle ultime ore, però, stanno circolando delle indiscrezioni celate diettro il suo personaggio che rivelerebbero dei retroscena alquanto interessanti. Francesco è stato ...