Forze Armate | Trenta | “Taglio cappellani militari per risparmiare 3 milioni Troppi

Speciale difesa : quotidiano 'Delo' - Slovenia primo paese Nato ad affidare guida Forze Armate ad una donna : Lubiana, 28 nov 16:15 - , Agenzia Nova, - La Slovenia è uno dei pochi paesi al mondo ad aver affidato pienamente i vertici della sicurezza alle donne: questo il contenuto di un editoriale... , Lus,

Il governo mette a dieta le Forze Armate : una nuova circolare per i militari in sovrappeso : Il ministero della Difesa ha deciso di bloccare per il momento il provvedimento emanato dall'Esercito volto a disciplinare il peso eccessivo, perché non vengano compromesse le attività. Si attende, ora, una direttiva rivolta a tutte le Forze Armate. Elisabetta Trenta: «Il personale va accompagnato in un percorso specifico»

Donald Trump preme per il bando ai transgender nelle Forze armate : Il presidente americano Donald Trump sta facendo pressioni sulla Corte suprema perché decida in fretta sul bando ai transgender nelle forze armate. Ordinato in marzo, dopo un annuncio su Twitter, il bando è rimasto congelato dopo la bocciatura da parte di una serie di tribunali, che lo hanno riconosciuto come dettato da una logica discriminatoria.L'avvocato dello Stato Noel Francisco chiede ora che la Corte Suprema riunisca tre ...

Milano : controlli con cani antidroga in zona Forze Armate : Milano, 22 nov. (AdnKronos) - controlli contro lo spaccio a 'cielo aperto' a Milano. Gli uomini del commissariato hanno organizzato, martedì pomeriggio, un controllo in larga scala dei condomini Aler tra le vie Creta e Beltrami, in zona Forze Armate. All’intervento hanno partecipato, tra gli altri,

Migranti - Forze Armate libiche irrompono sulla Nivin : violenze a bordo - : Secondo quanto riferisce l'Organizzazione non governativa Mediterranea, i libici sarebbero saliti sulla nave con 79 Migranti bloccata da giorni al porto di Misurata. Da quanto appreso da fonti Unhcr, ...