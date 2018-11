Fortnite crea dipendenza | esperto paragona il gioco a una vera e propria droga

optimaitalia

(Di giovedì 29 novembre 2018)Il successo diappare ogni giorno sempre più inarrestabile. Il Battle Royale targato Epic Games continua infatti a macinare incessantemente numeri da paura, con l'ultimo traguardo raggiunto, come riportato nella tarda serata di ieri, che consta in duecento milioni di utenti che hanno fatto almeno una volta accesso nella modalità competitiva. Un risultato assolutamente ragguardevole, e che lascia chiaramente ben sperare in vista del futuro, con la sesta stagione che volge alla conclusione e la settima che è ormai a un tiro di schioppo.Ovviamente tra i duecento milioni di giocatori di cui sopra c'è anche chi è riuscito, nel corso del tempo, a ritagliarsi un posto di assoluto rispetto all'interno di(basti pensare a Ninja e ai suoi 500mila dollari circa di incasso mensile ottenuti grazie proprio al Battle Royale, ndr). Ogni medaglia ha però sempre due facce, e per ...