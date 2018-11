Formazione continua | concluso a Roma roadshow 2018 Fondo For Te

Diretta Amici : nella puntata del pomeriggio continua la Formazione della classe : continua la formazione della classe nella scuola di Amici, il talent ideato e condotto, da ormai diciotto anni, da Maria De Filippi. nella prima puntata andata in onda settimana scorsa, che ha visto come ospite l'ex vincitore Irama, sono stati selezionati i primi tre protagonisti; per quanto riguarda la categoria Canto hanno fatto il loro ingresso Tish e Giordana Angi, mentre per il ballo, tra i tanti aspiranti, la scelta è ricaduta su Miguel ...