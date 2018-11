quattroruote

: #Ford #Edge, al volante della 2.0 Ecoblue 238 CV ST-Line - quattroruote : #Ford #Edge, al volante della 2.0 Ecoblue 238 CV ST-Line - megamodo : Ford presenta la nuova generazione di Edge #edge #ford #motori #suv - motormaniaci : Ford Edge 2019: la nuova generazione del Maxi SUV statunitense - -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Gomme chiodate e cerchi da 21"? Roba che puoi vedere solo in Svezia, dove è già caduta molta neve. Eppure, questi pneumatici calzano alla perfezione sulla nuova, la grande Suv made in Canada che dal 2016 è sbarcata anche in Europa. Le strade ghiacciate di re, nello Jämtland, sono il terreno ideale per mettere alla prova le nuove caratteristiche, che in questa versione 2019 sono estremamente ricche e variegate. In questa rivisitazione, la Casa ha puntato davvero tutto sulla concretezza e sulle dotazioni, piuttosto che limitarsi - come fanno in molti - a puri ritocchi estetici. Certo, il frontale è nuovo e così la zona posteriore, ma le nuove specifiche ci parlano di connettività, di guida assistita, di sicurezza, di motori diesel da quasi 120 CV/litro e di illuminazione dinamica adattiva. Insomma, tanta roba.Motore prestante. Lasi colloca nella zona delle Suv ...