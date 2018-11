Football e Sport Memorabilia | all’asta una rara maglia numero 9 di Maradona

Il VAR arriva anche in Premier League e Sports Interactive lo introdurrà in Football Manager 2019 : Dopo che le squadre di calcio inglesi della Premier League hanno accettato di utilizzare il VAR (strumento discusso nella Serie A italiana), Football Manager 19 riceverà una patch che incorpora questo importante cambiamento.Come riporta PCGamesN, il VAR ha fatto il suo debutto nella Coppa del Mondo di quest'anno e, nel complesso, è stato visto come un successo - è un sistema in cui un team di arbitri assistono quelli sul campo in alcune ...