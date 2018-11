Fonti rinnovabili nel settore elettrico | a Bari la terza tappa del roadshow di

Energia : biometano da Fonti rinnovabili con il progetto +GAS : Trasformare l’ Energia elettrica da fonti rinnovabili in un combustibile pulito da utilizzare per autotrasporto o per uso domestico. E’ l’obiettivo di +GAS , progetto coordinato dall’ENEA e vincitore del Bando della Regione Emilia-Romagna per soluzioni innovative di ricerca industriale strategica in ambito energetico. “L’incremento di produzione di Energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili come il fotovoltaico o l’eolico può ...

Energia - Terna : entra in esercizio la nuova linea che favorirà lo sviluppo delle Fonti rinnovabili in Brasile : Terna, nell’ambito delle proprie attività InTernazionali, tramite la sua controllata Santa Maria Transmissora de Energia, ha concluso i lavori di realizzazione e messo in esercizio la nuova linea elettrica in alta tensione “Santa Maria 3 – Santo Angelo 2” nello stato di Rio Grande do Sul, nel sudest del Brasile. L’elettrodotto a 230 kV, lungo 158 km, è considerato di prioritaria importanza per lo stato di Rio Grande do Sul poiché consentirà di ...