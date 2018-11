Fondi Lega | la corte di Cassazione | «Ok al sequestro dalle casse toscane»

Fondi Lega - la corte di Cassazione : : I giudici hanno stabilito che, nell’ambito dell’inchiesta sui Fondi del Carroccio, c’è continuità patrimoniale tra la Lega federale e le sue diramazioni territoriali

Fondi Lega - la Corte : «Ok al sequestro dalle casse della sezione Toscana» : La Suprema Corte ha stabilito che c’è continuità patrimoniale tra la Lega federale e le sue diramazioni territoriali

Fondi Lega : «Ok al sequestro dalle casse della sezione Toscana del Carroccio» : La Suprema corte ha stabilito che c’è continuità patrimoniale tra la Lega federale e le sue diramazioni territoriali

Fondi Lega - Salvini querela Belsito : Il segretario della Lega Matteo Salvini, tramite i suoi Legali, ha depositato nella cancelleria della Corte d'Appello di Milano una querela nei confronti dell'ex tesoriere del Carroccio Francesco ...

Fondi Lega : il partito denuncia Belsito ma non Bossi : Salvini querela l'ex tesoriere della Lega per appropriazione indebita. Azione necessaria per iniziare il processo d'appello sui Fondi scomparsi del Carroccio; tra gli imputati, comunque, anche il ...

Fondi Lega - Matteo Salvini querela l’ex tesoriere Belsito : l’ex tesoriere del Carroccio è imputato per appropriazione indebita con Umberto Bossi e il figlio Renzo per aver usato i Fondi del partito per fini privati. Con le nuove norme, la denuncia è indispensabile per celebrare il dibattimento

Fondi Lega - Salvini querela l'ex tesoriere Belsito per appropriazione indebita : La querela è obbligatoria in base alla nuova legge e consente di celebrare il processo poiché la magistratura non può più...

Fondi Lega : Salvini querela Belsito ma non Bossi : La denuncia è indispensabile in vista del processo d'appello,visto che con le nuove norme non si può più procedere d'ufficio. Per Umberto Bossi e per il figlio Renzi nessun processo - Matteo Salvini, ...

Fondi Lega - Salvini deposita la querela contro Belsito : Nessuno, all'interno del Consiglio federale, si oppose a questa politica. Tantomeno Salvini, che all'epoca aspettava solo di diventare segretario'. Questa, in buona sostanza, la versione di Stefani, ...

Fondi Lega - Matteo Salvini querela Belsito ma salva Umberto Bossi : per lui niente processo : Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha depositato una querela contro Francesco Belsito, ex tesoriere del partito, per appropriazione indebita. Salvini ha invece 'risparmiato' Umberto e Renzi Bossi, che non sono stati querelati. Il che vuol dire che il procedimento nei loro confronti verrà interrotto.Continua a leggere

Fondi Lega : Salvini querela Belsito per appropriazione indebita : La denuncia è indispensabile in vista del processo d'appello,visto che con le nuove norme non si può più procedere d'ufficio. Per Umberto Bossi e per il figlio Renzi nessun processo - Matteo Salvini, ...

Fondi Lega - Salvini querela l'ex tesoriere Belsito : In base alla nuova legge, la denuncia serve per celebrare il processo perché la magistratura non può più procedere d'ufficio per il reato di appropriazione indebita

Fondi Lega Salvini querela l'ex tesoriere Belsito. Il processo a Milano si farà Video : Salvini salva il processo milanese sui Fondi della Lega contro Bossi e Belsito. Matteo Salvini, come leader della Lega, stamani, tramite i suoi Legali, ha depositato nella cancelleria della Corte d'...

Fondi Lega - Salvini querela Belsito per appropriazione indebita - : L'ex tesoriere del Carroccio è imputato a Milano con Umberto e Renzo Bossi. L'accusa è di aver usato i soldi del partito per fini privati. Condannati in primo grado, il secondo rischiava di saltare ...