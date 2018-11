Fini ora va alla sbarra | inizia il processo per la casa di Montecarlo

Juventus - Matuidi : 'Abbiamo fatto l'essenziale in Champions - ora vogliamo Finire primi' : Blaise Matuidi, punto fermo del centrocampo bianconero, intervistato da Sky Sport ha dichiarato che la Juventus è protagonista di un buon percorso in Champions League. L'unico neo è la sconfitta con il Manchester United. Ora ottenuta la qualificazione agli ottavi Blaise pensa alla conquista del primo posto nel girone: "Penso che in Champions League siamo messi bene. Abbiamo fatto delle belle partite, c'è stato solo un momento di crollo contro il ...

La vita in diretta - lo show di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini Finisce un'ora prima : cosa c'è dietro : Sorpresa a La vita in diretta , il programma di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini su Rai 1. Già, perché si apprende che la puntata del prossimo 7 dicembre si concluderà con un'ora di anticipo , ...

"L'analisi costi-benefici sulla Tav è Finita. Ora aspettiamo l'Avvocatura" : "L'analisi costi-benefici sulle grandi opere in senso proprio è stata recentemente completata e verrà pubblicata unitamente alla distinta analisi tecnico-giuridica, all'esito del vaglio dell'Avvocatura dello Stato". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, al Question Time alla Camera. Per quanto riguarda il Terzo valico dei Giovi, il ministro ha spiegato che "le valutazioni in corso non hanno ...

Bilancio e contratto pubblico - Viérin : 'Travisano la realtà per scopi elettorali' Aosta - A Finire nel mirino dell'ex Presidente della ... : 'Siamo ormai oltre i paradossi'. A dirlo è Laurent Viérin a nome di tutto il gruppo Uvp sull'approvazione del Bilancio ' da un Governo ormai inesistente e totalmente irresponsabile ' ma anche sullo ...

Tamberi : "L'incubo è Finito - ora punto ai Mondiali di Doha" : Gianmarco Tamberi ha ritrovato il sorriso dopo gli infortuni: "Il Mondiale di Doha 2019 è il mio grande obiettivo, soprattutto nell'anno pre-olimpico. Ora che sono tornato al 100% ci si può divertire".

Nadia Toffa - la verità deFinitiva sul suo fidanzato : 'Mi sento single - ma sono innamorata' : Nadia Toffa ha scelto di tenere la sua vita sentimentale sempre lontana dai gossip e dai clamori sui social. Anche in una fase così delicata della sua vita, nel pieno della sua battaglia contro il ...

Gianluca Vialli : "Ho combattuto contro il cancro - ora sto bene - ma non so ancora come Finirà la partita" : Intervistato dal Corriere della Sera, Gianluca Vialli ha rivelato di aver combattuto contro il cancro. L'ex calciatore oggi commentatore in tv ha raccontato quanto vissuto nel libro intitolato Goals. 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili, edito da Mondadori.L'ho considerata semplicemente una fase della mia vita che andava vissuta con coraggio e dalla quale imparare qualcosa... Spero che la mia storia possa servire a ispirare ...

Gianluca Vialli : 'Ho il cancro. Oggi sto bene - ma non so ancora come Finirà la partita' : Gianluca Vialli, l'ex campione della Juventus e della nazionale, parla per la prima volta della sua malattia: 'Oggi sto bene ma ancora non so come finirà la partita' . Il popolare commentatore ...

Anticipazioni U&D trono over - potrebbe non essere ancora Finita tra tra Gemma e Rocco : Le Anticipazioni del trono over di Uomini e Donne ci portano importanti novità. La puntata che in settimana vedremo in onda in settimana si è aperta con l'ormai abituale sfogo di Gemma Galgani. La dama torinese ha spiegato che Paolo è stato condizionato da Tina e costretto a rivelarle in privato che si è quasi innamorato per lei. Ma Gemma ha conservato per lui una bella doccia gelata. Dopo un po' il cavaliere ha fatto il suo ingresso e la dama ...

Voragine sulla Pontina - auto ci Finisce dentro : un disperso Video : Una Voragine si è aperta a causa del maltempo sulla Pontina e una persona risulta dispersa a Terracina. L'episodio si è verificato all'altezza del chilometro 97+700 e sono in...

Amici - Ellynora rivela la tragica verità sulla fine del suo matrimonio : 'Perché è Finito' - da brividi : Ellynora ha parlato del suo matrimonio e ha rivelato i segreti della sua vita privata ad Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Ha raccontato di essere stata sposata ma che poi la storia ...

Russia : Lavrov accusa Washington di incoraggiare "pericolose" attività militari ai conFini russi in Europa : Mosca, 24 nov 09:25 - , Agenzia Nova, - Gli Stati Uniti incoraggiano attività militari pericolose ai confini russi in Europa, e questa politica sovversiva mette a repentaglio la... , Rum,

Bologna - tragedia sfiorata : camion di etanolo Finisce fuori strada - fuoriescono 2.500 litri di alcol : Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco, con il supporto del nucleo Nbcr, Nucleare-Biologico- Chimico-Radiologico. L'area è stata bonificata dopo ore di lavoro.Continua a leggere

Un bel regalo di Natale per Foligno : Finiti i lavori all'Oratorio della Nunziatella : Quest'anno Babbo Natale passerà in anticipo a Foligno. Sono infatti terminati i lavori di ristrutturazione all'Oratorio della Nunziatella, scrigno di assoluta bellezza all'interno del cuore cittadino. ...