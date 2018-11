Finale de L’Allieva 2 su Rai1 con la scelta di Alice | Claudio o Arthur? Promo e trama

optimaitalia

(Di giovedì 29 novembre 2018)Superato l'ostacolo del PM Einardi,ha ritrovatopronto a riconquistarla. Nelde L'Allieva 2 su, la protagonista interpretata da Alessandra Mastronardi è nuovamente piena di dubbi. Il suo ex si è ripresentato deciso a dimenticare tutto - incluso il fatto di averlo lasciato per stare con- per tornare con lei. Una grande prova d'amore a cuinon può restare indifferente.Poi c'è il suo CC, che finalmente ha deciso di ufficializzare la loro relazione. E c'è voluto del tempo per convincerlo, lui che, prima di incontrarla, non si è mai considerato l'uomo perfetto, né tanto meno un fidanzato ideale. L'ultima puntata, in onda stasera, 29 ottobre, regalerà un lieto fine alla coppia?Si intitola “Omega come omicidio”, il primo episodio .è al settimo cielo: probabilmente diventerà direttore dell’Istituto e comunica la notizia ad, che ...