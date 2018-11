Filippo Roma minacciato sui social dai militanti M5s | Se ti incontro per strada ti

Romano Prodi - Filippo Facci smaschera il sinistro : 'Quali stipendi vuole tagliare' : ... dal 1982 al 1989 e poi dal '93 al '94, fu svenduto lo svendibile e, attraverso le privatizzazioni, furono smantellati settori anche trainanti dell' economia: tra questi c' era quello agro-alimentare ...

Lotta - Mondiali Budapest 2018 : assegnati i primi quattro titoli della greco-romana. Out Parisi e SanFilippo : La settima giornata dei Campionati del Mondo 2018 di Lotta in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria) è andata in archivio con l’assegnazione dei primi quattro titoli della Lotta greco-romana nelle categorie 55, 63, 72 e 82 kg. Sono cominciati i tabelloni di altre tre categorie di peso (60, 67, 87 kg) in cui sono stati eliminati i due azzurri in gara. Fabio Parisi è stato eliminato al primo turno dei -87 kg dal bielorusso Kuliyeu mentre ...

Lotta greco-romana - Mondiali Budapest 2018 : Ignazio SanFilippo eliminato agli ottavi nei 67 kg : Si ferma agli ottavi la corsa di Ignazio Sanfilippo ai Mondiali di Lotta di Budapest: in Ungheria nella greco-romana, categoria 67 kg, l’italiano è stato nettamente sconfitto negli ottavi, venendo schienato dal nipponico Tsuchika Shimoyamada dopo neppure un minuto e mezzo, quando era già in svantaggio per 0-8. L’incontro si era messo subito male per l’azzurro, che dopo 27″ era stato spinto fuori dall’avversario, che ...

Lotta greco-romana - Mondiali Budapest 2018 : Ignazio SanFilippo supera i sedicesimi nei 67 kg : Finalmente buone notizie per l’Italia dai Mondiali di Lotta di Budapest: in Ungheria nella greco-romana, categoria 67 kg, Ignazio Sanfilippo ha dominato il suo incontro dei sedicesimi, schienando il boliviano Yerko Fidel Cadtro Fernandez dopo circa un minuto e mezzo, quando era già in vantaggio 9-0. L’incontro si era messo subito bene per l’azzurro, che dopo 24″ aveva spinto fuori l’avversario, guadagnando i primi ...

Palmi. Il latitante Filippo Morgante catturato a Roma : Blitz dei Carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, con il supporto dei militari di Roma e del Ros. I

Un Talento al Giorno : Filippo Romagna - difensore del Cagliari e dell’Under 21 : Filippo Romagna entra a far parte del settore giovanile della Juventus nel 2011. Nel 2013 viene promosso alla squadra Primavera, della quale arriverà ad indossare la fascia di capitano. Nel 2016, sotto la guida di Fabio Grosso, trionfa al Torneo di Viareggio, grazie alla vittoria per 3-2 contro il Palermo, e raggiunge le finali di Coppa Italia e Campionato. Il 29 agosto 2016 passa, in prestito con diritto di opzione, al Novara, in Serie B. ...

Roma - Filippo Lombardi assolto dall’accusa di “lesioni gravissime” nei confronti di Sean Cox : Filippo Lombardi, tifoso della Roma, è stato assolto dall’accusa di “lesioni gravissime” nei confronti di Sean Cox dopo la gara contro il Liverpool di Champions Il tifoso della Roma Filippo Lombardi è stato assolto dall’accusa di “lesioni gravissime” nei confronti di Sean Cox, supporter del Liverpool rimasto ferito dopo gli scontri tra ultras prima della semifinale di Champions League della passata ...

Roma : Filippo Tortu guest star domenica a piazza Navona : Roma – domenica ci sara’ anche Filippo Tortu a piazza Navona a Roma per ‘Atletica Insieme’, la grande kermesse di atletica e giornata di sport per tutti, in cui ciascuno potra’ cimentarsi con alcune specialita’ dell’atletica. Il giovane recordman italiano dei 100 metri, primo italiano a scendere sotto i 10″ sulla distanza, si intratterra’ per tutta la mattinata con tifosi e appassionati di ...

Palermo - Opera Pia Ruffini : 42 dipendenti in miseria/ Video - Filippo Roma ‘insegue’ vescovo Lorefice (Le Iene) : Palermo, Opera Pia Ruffini e il caso dei 42 dipendenti ridotti in miseria: Video Le Iene, Filippo Roma "insegue" l'arcivescovo Corrado Lorefice. Tutti gli aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 20:43:00 GMT)