FIFA | gli aggiornamenti della top ten del ranking

FIFA 19 - tra leopardato e fantasia : ecco la quarta maglia per United - Juve - Real e Bayern. LE FOTO : Stando alle rivelazioni di Footy Headlines , Adidas ha collaborato con la EA Sports per la creazione di una quarta divisa piuttosto fuori dagli schemi per le sue quattro big del calcio europeo. Sarà ...

FIFA 19 : annunciato il Meglio della Squadra della Settimana! : EA Sports ha annunciato in occasione del Black Friday una speciale rosa con il “Meglio della Squadra della Settimana”, ossia con i migliori giocatori selezionati fino ad oggi nel Team of the Week! Ecco i calciatori che ne fanno parte! Koulibaly Hazard Neymar Reus Mbappè Alex Sandro Lewandoski Suarez Mertens Lukaku Martial Questa speciale rosa […] L'articolo Fifa 19: annunciato il Meglio della Squadra della Settimana! proviene ...

FIFA 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco le sfide di novembre! Altre 3 carte disponibili con gli obiettivi settimanali! : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambia giocatori di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai però scegliere in che […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco le sfide di novembre! Altre 3 carte disponibili con gli ...

FIFA 19 : segnalazione problemi tecnici e di connettività ai server : note di rilascio sugli ultimi aggiornamenti : In questo post vi aggiorneremo periodicamente su eventuali problemi tecnici e di connettività ai server che dovessero essere segnalati su Fifa 19, fornendovi i link alle comunicazioni ufficiali di EA Sports. Ricordiamo che Electronic Arts metta a disposizione sul sito ufficiale le informazioni sullo status dei server di Fifa 19, accessibile a questo indirizzo: https://help.ea.com/it/Fifa/Fifa-19 [toc] […] L'articolo Fifa 19: segnalazione ...

FIFA 19 : Michael Duffy “Player of the Year” : card disponibile dal 16 novembre negli obiettivi settimanali : Sabato 11 novembre la PFA Ireland (PFAI), l’associazione dei calciatori irlandesi, ha assegnato alcuni premi, in collaborazione con EA Sports e fra questi c’è stato l’annuncio del vincitore del “Player of the Year“, il giocatore dell’anno: in questa categoria il successo è andato all’esterno sinistro del Dundalk, Michal Duffy. A differenza di quanto accaduto negli anni […] L'articolo Fifa 19: ...

FIFA - il contropiede di Infantino : «Dura accettare figlio di immigrati» : «Io posso capire che è dura accettare che un figlio di immigrati italiani sia al mio posto», ma «non c'è stato alcun illecito» e tutto è stato fatto...

FIFA - Infantino : 'Dura accettare che un figlio di immigrati italiani sia al mio posto' : 'Io posso capire che è dura accettare che un figlio di immigrati italiani sia al mio posto', ma 'non c'è stato alcun illecito' e tutto è stato fatto 'alla luce del sole': Il n.1 della Fifa, Gianni ...

FIFA Mobile : i migliori 10 giocatori della versione per smartphone e tablet! : Dal 7 novembre disponibile la nuova stagione di Fifa Mobile, la versione per smartphone e tablet del gioco calcistico targato EA Sports ed in questo articolo scopriremo quali sono i 10 giocatori migliori, con la valutazione più elevata La nuova stagione di Fifa Mobile è quasi arrivata e porterà con sé nuove funzionalità, tra cui un […] L'articolo Fifa Mobile: i migliori 10 giocatori della versione per smartphone e tablet! proviene da I ...

FIFA 19 pronto a svelare gli Incontri Principali del 6 novembre - le previsioni : La settimana di FIFA 19 non conosce alcuna sosta: dopo i primi giorni dedicati alle qualificazioni alla competizione del fine settimana, il weekend è come sempre ricco di scontri senza esclusione di colpi, dove molto spesso a farne le spese sono i joypad dei giocatori, su cui cala implacabile l’ascia del boia, la rabbia. Ovviamente numerosi sono i metodi per sbollire in vista delle partite successive, e come molti sapranno uno di questi sono le ...

La FIFA si difende : 'Voci false. Tentano di screditarci'. Infantino : 'Continuerò a migliorare il calcio' : Ma questo è il motivo per cui sono stato eletto e per me ci sarà un focus solo: lavorare per migliorare e sviluppare il calcio, in tutto il mondo. E oggi sono più impegnato e deciso che mai a ...

FIFA 19 – Il calendario di FUT : tutti gli orari e le date! : Le domande più frequenti che vengono fatte dagli utenti del nostro gruppo Facebook sono quelle relative ai vari orari in cui si verificano determinati eventi su FUT, dalla consegna dei premi delle Weekend League, al rilascio della Squadra della Settimana, o delle sfide creazione rosa “Incontri Principali”. Abbiamo pertanto deciso di stilare questa guida in cui […] L'articolo FIFA 19 – Il calendario di FUT: tutti gli ...

Un po' di FIFA qua? Kondogbia - Allan e... le migliori spine dorsali 'low cost' : ... ma il costo: bastano poco più di 2000 crediti per Timo Werner , punta che perde qualcosa in forza fisica ma che a livello di velocità, controllo e tiro ha pochi rivali al mondo. Recap : Tah - Bayer ...

FIFA 19 Sfide Creazione Rosa : Gli Uccelli. Requisiti - Premi e Soluzioni! : Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i Premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quella Gli uccelli, nell’ambito dell’evento Ultimate Scream dedicato ad Halloween Ricordiamo che in molti casi è più conveniente provare […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa: Gli Uccelli. Requisiti, ...