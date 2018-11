Fiat sempre più lontana dall’Italia | auto low cost prodotte all’estero

ilsole24ore

(Di giovedì 29 novembre 2018) Questa mattina alle 11, a Mirafiori, il ceo Fca Mike Manley e Pietro Gorlier, responsabile dell’area Emea per il Gruppo, incontrano i sindacati. Si parlerà degli investimenti sugli impianti italiani, di nuovi modelli e motorizzazioni, di volumi per saturare la capacità produttiva del Gruppo in Italia...